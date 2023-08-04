Kim Milyoner Olmak İster'de tüyleri diken diken eden Neşet Ertaş sorusu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Atv ekranlarında izleyicilerine bilgi ve duygu dolu anları bir arada yaşatıyor. Bir yarışmacıya sorulan, Neşet Ertaş sorusu tüyleri diken diken etti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve yeni bölümünden kareler...