Mehmet Ali Erbil bu kez fena kızacak! İddialı paylaşımı olay oldu Yasmin Erbil açıldıkça açıldı ne sansür ne de baba sözü dinliyor
Mehmet Ali Erbil bu kez fena kızacak! İddialı paylaşımı olay oldu… Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, çok konuşulan pozlarına bir yenisini daha ekledi. Babasının sansür uyguladığı paylaşımlarından sonra fotoğraf seçimine özen göstereceği düşünülen Yasmin Erbil, süper mini ve derin dekolteli elbisesiyle verdiği pozları peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu. Babasını hiçe sayarak sansürsüz fotoğraflarını paylaşmaya devam eden Erbil'in fotoğrafları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Yasmin Erbil'in cesur pozları…
26.06.2021 21:11
- Son Güncelleme: 26.06.2021 22:18
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Erbil'in kızının derin dekoltesine emojilerle sansür uygulaması ise uzun süre gündem olmuştu.
Ünlü şovmenin bu hamlesinin ardından fotoğraf seçimine özen göstereceği düşünülen Yasmin Erbil, cesur paylaşımlar yapmaya devam etti.
Babasını hiçe sayarak sansürsüz fotoğraflarını paylaşmaya devam eden Yasmin Erbil, son olarak süper mini ve derin dekolteli elbisesiyle verdiği pozları peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.
25 yaşındaki Erbil'in paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Kimseyi takmayan halleri ve iddialı pozlarıyla çok konuşulan Erbil, paylaşımının altına ise "Waiting for my sushi like" (Suşimi beklerken) notunu düştü.
Yasmin Erbil'in fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni alırken bazı sosyal medya kullanıcıları "Baban bu kez fena kızacak" yorumlarında bulundu.