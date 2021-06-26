Mehmet Ali Erbil bu kez fena kızacak! İddialı paylaşımı olay oldu Yasmin Erbil açıldıkça açıldı ne sansür ne de baba sözü dinliyor

Mehmet Ali Erbil bu kez fena kızacak! İddialı paylaşımı olay oldu… Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, çok konuşulan pozlarına bir yenisini daha ekledi. Babasının sansür uyguladığı paylaşımlarından sonra fotoğraf seçimine özen göstereceği düşünülen Yasmin Erbil, süper mini ve derin dekolteli elbisesiyle verdiği pozları peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu. Babasını hiçe sayarak sansürsüz fotoğraflarını paylaşmaya devam eden Erbil'in fotoğrafları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Yasmin Erbil'in cesur pozları…

26.06.2021 21:11 - Son Güncelleme: 26.06.2021 22:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





