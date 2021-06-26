Dudak dudağa yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ve Gülcan Arslan cephesinde flaş gelişme! Tatille birlikte aşk da bitti

Dudak dudağa yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ve Gülcan Arslan cephesinde flaş gelişme! Tatille birlikte aşk da bitti… Melis İşiten'den ayrıldıktan sonra bir süre Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan anca aradığı mutluluğu bu ilişkide de bulamayan Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde gönlünü başka bir meslektaşına kaptırmıştı. Ünlü oyuncu, Gülcan Arslan'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Tatilde dudak dudağa görüntülenen ikilinin aşkları böylelikle ortaya çıkmıştı. Uraz Kaygılaroğlu ve Gülcan Arslan cephesinde flaş gelişme yaşandı. Ünlü çiftin aşkları tatille birlikte son buldu. İşte detaylar…

26.06.2021 22:34 - Son Güncelleme: 26.06.2021 22:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





