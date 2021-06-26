Dudak dudağa yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ve Gülcan Arslan cephesinde flaş gelişme! Tatille birlikte aşk da bitti
Dudak dudağa yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ve Gülcan Arslan cephesinde flaş gelişme! Tatille birlikte aşk da bitti… Melis İşiten'den ayrıldıktan sonra bir süre Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan anca aradığı mutluluğu bu ilişkide de bulamayan Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde gönlünü başka bir meslektaşına kaptırmıştı. Ünlü oyuncu, Gülcan Arslan'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Tatilde dudak dudağa görüntülenen ikilinin aşkları böylelikle ortaya çıkmıştı. Uraz Kaygılaroğlu ve Gülcan Arslan cephesinde flaş gelişme yaşandı. Ünlü çiftin aşkları tatille birlikte son buldu. İşte detaylar…
26.06.2021 22:34
- Son Güncelleme: 26.06.2021 22:34
Melis İşiten'den boşandıktan sonra magazin sayfalarından düşmeyen yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açmıştı.
Adı daha önce Cemre Ebüzziya ve Aslı Enver'le anılan, son olarak Berrak Tüzünataç'la kısa süreli bir birliktelik yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu olan Gülcan Arslan'la aşk yaşamaya başlamıştı.
Birlikte Fethiye tatiline çıkan çift, gözlerden uzakta tatil yapsa da kameralar tarafından yakınlaşırken görüntülenmişti.
Birlikte görüntülenen ikilinin ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı ve çok mutlu olduğu konuşuluyordu. Ancak, ilişkilerinin ömrü çok kısa sürdü.
Birbirlerini tanımaya çalışan Kaygılaroğlu ile Arslan'ın anlaşamayacaklarını birbirlerine bildirerek sürpriz şekilde ayrılık kararı aldıkları iddia edildi.