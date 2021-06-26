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Sertab Erener’i hiç böyle görmediniz! 56’lık Sertab en doğal halini yakın çekim paylaştı gören şaştı kaldı ne filtre ne makyaj…

Sertab Erener'i hiç böyle görmediniz! Ünlü şarkıcı Sertab Erener, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erener, yakın çekim yaptığı bir selfieyi Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, fotoğrafına filtre ve photoshop uygulamayarak cesaretini konuşturdu. En doğal halini paylaşan Erener'in o fotoğrafını gören takipçileri ise şaştı kaldı. 56 yaşındaki Erener'in paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. İşte Sertap Erener'in çok konuşulan o paylaşımı…

26.06.2021 20:35 - Son Güncelleme: 26.06.2021 20:35
Sertab Erener’i hiç böyle görmediniz! 56’lık Sertab en doğal halini yakın çekim paylaştı gören şaştı kaldı ne filtre ne makyaj…

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Erener, en doğal halini takipçileriyle paylaştı.

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Sertab Erener’i hiç böyle görmediniz! 56’lık Sertab en doğal halini yakın çekim paylaştı gören şaştı kaldı ne filtre ne makyaj…

Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, fotoğrafına filtre ve photoshop uygulamayarak cesaretini konuşturdu.

Sertab Erener’i hiç böyle görmediniz! 56’lık Sertab en doğal halini yakın çekim paylaştı gören şaştı kaldı ne filtre ne makyaj…

En doğal halini paylaşan Erener'in o fotoğrafını gören takipçileri ise şaştı kaldı. 56 yaşındaki Erener'in paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu.

Sertab Erener’i hiç böyle görmediniz! 56’lık Sertab en doğal halini yakın çekim paylaştı gören şaştı kaldı ne filtre ne makyaj…

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcının makyajsız haline övgü yağdırdı. Bir kısmı ise makyajın ünlü şarkıcıya daha çok yakıştığını dile getirdi.

Sertab Erener’i hiç böyle görmediniz! 56’lık Sertab en doğal halini yakın çekim paylaştı gören şaştı kaldı ne filtre ne makyaj…

İşte başta Sertab Erener olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…