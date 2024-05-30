Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinin yanında eski eşine takıldı! “Sazan” muhabbeti geceye damga vurdu! Tepkiler çığ gibi...

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la yaşadığı aşkla magazin manşetlerinden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, son olarak kızı Yasmin erbil'in annesi Nergis Kumbasar ile gündeme geldi. Mehmet Ali Erbil başrolde yer aldığı 'The Hope' filminin galasına sevgilisi Gülseren Ceylan ile katıldı. Erbil, sevgilisini yanında galaya katılan eski eşine takıldı. Gülseren Ceylan'ın o anki halleri dikkat çekerken "Sazan" muhabbeti geceye damga vurdu ve sosyal medyada tepki çekti. Öte yandan Mehmet Ali Erbil'in özel hayatı eski karısı Nergis Kumbasar'a da soruldu. Ünlü isim verdiği yanıtla kısa sürede gündem olmayı başardı. İşte detaylar...