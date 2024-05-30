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11 kilo veren Demet Akalın’dan şezlong pozu! Yeşil bikinisi ile sere serpe uzandı! O görüntü sosyal medyaya damga vurdu

Okan Kurt ile evliliğinden Hira adında bir kızı olan Demet Akalın, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Son dönemlerde ise verdiği kilolarla adından söz ettiren Akalın, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Miami'ye tatile giden ünlü şarkıcı Demet Akalın, son olarak bir şezlongda uzanırken poz verdi. 11 kilo veren Akalın'ın fit hali dikkatlerden kaçmazken yeşil bikinisiyle sere serpe verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 08:55 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 09:16
11 kilo veren Demet Akalın’dan şezlong pozu! Yeşil bikinisi ile sere serpe uzandı! O görüntü sosyal medyaya damga vurdu 1

Okan Kurt ile evliliğinden Hira adında bir kızı olan Demet Akalın, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

11 kilo veren Demet Akalın’dan şezlong pozu! Yeşil bikinisi ile sere serpe uzandı! O görüntü sosyal medyaya damga vurdu 2

Demet Akalın, son dönemlerde ise verdiği kilolarla magazin manşetlerinde yer aldı.

11 kilo veren Demet Akalın’dan şezlong pozu! Yeşil bikinisi ile sere serpe uzandı! O görüntü sosyal medyaya damga vurdu 3

Miami'ye tatile giden ünlü şarkıcı Demet Akalın, son olarak bir şezlongda uzanırken poz verdi.

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