11 kilo veren Demet Akalın’dan şezlong pozu! Yeşil bikinisi ile sere serpe uzandı! O görüntü sosyal medyaya damga vurdu

Okan Kurt ile evliliğinden Hira adında bir kızı olan Demet Akalın, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Son dönemlerde ise verdiği kilolarla adından söz ettiren Akalın, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Miami'ye tatile giden ünlü şarkıcı Demet Akalın, son olarak bir şezlongda uzanırken poz verdi. 11 kilo veren Akalın'ın fit hali dikkatlerden kaçmazken yeşil bikinisiyle sere serpe verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu.