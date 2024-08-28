2 çocuk annesi Amine Gülşe’den anne-kız paylaşımı! Mesut Özil’in kızlarına bakın! “Büyük tamamen annesi küçük babası”

2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe, 2019'da Mesut Özil ile dünyaevine girdi ve Eda ile Ela adlarında iki evladı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Gülşe, Instagram'daki son paylaşımında kızlarına ve annesine yer verdi. Gülşe'nin annesi "Güzellik genetik" dedirtirken ünlü oyuncunun kızları son halleriyle şaşırttı. Ünlü çiftin kızları için "Büyük tamamen annesi küçük babası" yorumu yapıldı. İşte Amine Gülşe ve Mesut Özil'in kızlarının son hali...