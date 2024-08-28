2 çocuk annesi Amine Gülşe’den anne-kız paylaşımı! Mesut Özil’in kızlarına bakın! “Büyük tamamen annesi küçük babası”

2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe, 2019'da Mesut Özil ile dünyaevine girdi ve Eda ile Ela adlarında iki evladı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Gülşe, Instagram'daki son paylaşımında kızlarına ve annesine yer verdi. Gülşe'nin annesi "Güzellik genetik" dedirtirken ünlü oyuncunun kızları son halleriyle şaşırttı. Ünlü çiftin kızları için "Büyük tamamen annesi küçük babası" yorumu yapıldı. İşte Amine Gülşe ve Mesut Özil'in kızlarının son hali...
Baba tarafından Kerküklü Irak Türkmeni, anne tarafından ise İzmir, Bergamal olan Amine Gülşe, 2014 Miss Turkey yarışmasında birinci seçildi ve kariyerine oyuncu olarak devam etti.
İkisini de Sevdim, Asla Vazgeçmem gibi dizilerde rol alan Amine Gülşe, 2019 yılında eski futbolcu Mesut Özil ile dünyaevine girdi.
Ünlü oyuncu, 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da Eda ismini koydukları bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Gülşe, 2022'de Ela'nın dünyaya gelmesiyle ise ikinci kez annelik duygusunu tattı.