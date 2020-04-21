Aslı Enver'in ailesi devreye girdi! Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajlarından sonra Aslı Enver'den şok hamle!
Kerem Tunçeri - Aslı Enver aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Murat Boz ile uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra hayatına giren kişi ile ciddi bir yola girmek istediği bilinen Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajlarıyla şoke olmuştu. Sosyal medya fenomenlerinin Kerem Tunçeri'yi ifşa etmesinin ardından açıklama yapan eski basketbolcu, konuyu yargıya taşıdığını ifade etmişti. Yaşanan gelişmeler sonrasında gözler son olarak Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Aslı Enver'e çevrildi. Yeni sevgilisi hakkında öğrendikleri karşısında şoke olan Aslı Enver, koronavirüs sürecinde kaldığı ailesinin evinde aldığı kararla gündeme geldi. İşte Aslı Enver - Kerem Tunçeri aşkında son durum!
Geçtiğimiz aylarda, eşi Melis İşiten'den boşanan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile iki kez yemeğe çıktığı ancak kafalarının uyuşmaması nedeni ile arkadaş kalmayı tercih ettikleri iddia edilen Aslı Enver'in iki gündür özellikle sosyal medyada dolaşan ifşa mesajlarına ne tepki vereceği merak konusu olmuştu.
KEREM'İN AÇIKLAMASI
"Yazılı ve görsel basın ya da sosyal medya hesapları üzerinden adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan, kamuoyunda gerçeğe aykırı algı oluşturacak şekilde içerik yayınlayan kişilere yönelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tüm haklarımı koruyacağımı, siber saldırılara izin vermeyeceğimi ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmasının yanı sıra manevi tazminat davaları açılması için gerekli başvuruların yapıldığını kamuoyuna saygı ile paylaşırım."