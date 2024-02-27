Mehmed Fetihler Sultanı'nın Mara Hatun'u Tuba Ünsal'dan çocuklarıyla mutluluk pozu! Kızı Sare Pilevneli'de annesinin yolunda! "Bu kız star olur..."

Vizontele Tuuba, Aşk 101, Dünya'nın En Güzel Kokusu gibi projelerle tanınan oyuncu Tuba Ünsal yeni dizisiyle sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu birçok başarılı projede yer almasının yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Oyuncunun, Murat Pilevneli ile olan evliliğinden Sare Pilevneli ve Mirgün Cabas ile olan evliliğinden Civan Mert Cabas adında iki çocuğu bulunuyor. Ünsal'ın çocuklarıyla son yaptığı paylaşım ise görenleri hayran bıraktı.