Mehmed Fetihler Sultanı'nın Mara Hatun'u Tuba Ünsal'dan çocuklarıyla mutluluk pozu! Kızı Sare Pilevneli'de annesinin yolunda! "Bu kız star olur..."

Vizontele Tuuba, Aşk 101, Dünya'nın En Güzel Kokusu gibi projelerle tanınan oyuncu Tuba Ünsal yeni dizisiyle sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu birçok başarılı projede yer almasının yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Oyuncunun, Murat Pilevneli ile olan evliliğinden Sare Pilevneli ve Mirgün Cabas ile olan evliliğinden Civan Mert Cabas adında iki çocuğu bulunuyor. Ünsal'ın çocuklarıyla son yaptığı paylaşım ise görenleri hayran bıraktı.
Başrolde yer aldığı projelerle tanınan ve birçok kişi tarafından takdir edilen oyuncu Tuba Ünsal'ın özel hayatı, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ünlü oyuncu, Murat Pilevneli ile evliliğinden Sare Pilevneli adında bir kız çocuğuna, Mirgün Cabas ile olan evliliğinden ise Civan Mert Cabas adında bir oğluna sahip.
Tuba Ünsal, sosyal medya hesapları üzerinden çocuklarıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmaktan çekinmiyor. Son olarak, arabada eğlenceli anlarına dair bir video paylaşarak, çocuklarının ne kadar sevimli ve yetenekli olduklarını gösterdi.
Ünsal'ıın son paylaştığı videoda çocuklarıyla yaşadığı samimi ve neşeli anlar, takipçilerinden büyük beğeni aldı.