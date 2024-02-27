60 yaşında sosyal medyada aşkını buldu | Esra Erol'da "Nikah istiyorum da istiyorum" diyerek haykırdı | Tam ikinci baharını yaşayacakken...

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa karılan 60 yaşındaki Fadime Hanım tam ikinci baharını yaşayacakken sosyal medyadan tanıştığı Münir Bey tarafından terk edildi. Münir Bey'i hem geri döndürmek hem de nikah masasına oturtmak için programa başvuran Fadime Hanım, stüdyoya girer girmez "Almadan gitmeyeceğim" diyerek seslenmeye başladı. Esra Erol canlı yayınında aşk klipleri ortaya çıktı. Ancak Fadime Hanım'ı hiç beklemediği bir gerçek vardı... İşte Esra Erol'da bugüne damga vuran o anlar...