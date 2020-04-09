Meghan Markle'la kraliyetten ayrılan Prens Harry hakkında flaş sözler: Çaresiz ve aciz
Prens Harry ve Meghan Markle'ın, kraliyet serüvenleri sona erdi, peri masalı bitti. Sevgili olduklarını açıkladıkları dönemden, bugüne kadar attıkları her adımları olay yaratan Meghan Markle ve Prens Harry, bir sosyal medya paylaşımıyla kraliyetteki görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu. Çiftin kraliyetten ayrılmaları sonrası ne yapacağı, paralarını nasıl kazanacakları merak konusu. Meghan Markle pek zorlanmasa da, saraylarda büyüyen Prens Harry'nin büyük zorluklar yaşayacağı kesin.
09.04.2020 11:58
- Son Güncelleme: 09.04.2020 12:22
ZORLANACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR
Eski bir kraliyet yazarı olan Duncan Larcombe, yeni hayatında Harry'yi bekleyen bir tehlikeyi gündeme getirdi. Tecrübeli yazar, hiç bilmediği bir hayata adım atan, üniversite eğitimi yani belirli bir mesleği de olmayan Harry'nin bu yeni hayata alışmakta zorlanacağını ileri sürdü.
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