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Meghan Markle'la kraliyetten ayrılan Prens Harry hakkında flaş sözler: Çaresiz ve aciz

Prens Harry ve Meghan Markle'ın, kraliyet serüvenleri sona erdi, peri masalı bitti. Sevgili olduklarını açıkladıkları dönemden, bugüne kadar attıkları her adımları olay yaratan Meghan Markle ve Prens Harry, bir sosyal medya paylaşımıyla kraliyetteki görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu. Çiftin kraliyetten ayrılmaları sonrası ne yapacağı, paralarını nasıl kazanacakları merak konusu. Meghan Markle pek zorlanmasa da, saraylarda büyüyen Prens Harry'nin büyük zorluklar yaşayacağı kesin.

09.04.2020 11:58 - Son Güncelleme: 09.04.2020 12:22
Meghan Markle'la kraliyetten ayrılan Prens Harry hakkında flaş sözler: Çaresiz ve aciz

ZORLANACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR
Eski bir kraliyet yazarı olan Duncan Larcombe, yeni hayatında Harry'yi bekleyen bir tehlikeyi gündeme getirdi. Tecrübeli yazar, hiç bilmediği bir hayata adım atan, üniversite eğitimi yani belirli bir mesleği de olmayan Harry'nin bu yeni hayata alışmakta zorlanacağını ileri sürdü.

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Meghan Markle'la kraliyetten ayrılan Prens Harry hakkında flaş sözler: Çaresiz ve aciz

GÖLGEDE KALABİLİR
Larcombe, Harry'nin, eşi Meghan Markel'ın gölgesinde kalabileceğini de sözlerine ekledi. Kraliyet ailesinin bir üyesi olan Harry, bu yüzden dünyaya gözlerini açtığı ilk andan itibaren ilgi odağıydı.

Meghan Markle'la kraliyetten ayrılan Prens Harry hakkında flaş sözler: Çaresiz ve aciz

ÇARESİZ VE ACİZ HİSSEDEBİLİR
Larcombe'un Closer dergisine verdiği demece göre özellikle de ülkesinin corona virüs salgınıyla boğuştuğu şu dönemde Harry, ailesinin yanında olamadığı, onlara destek veremediği için kendini çaresiz ve aciz hissedebilir.

Meghan Markle'la kraliyetten ayrılan Prens Harry hakkında flaş sözler: Çaresiz ve aciz

AİLE ÖZLEMİ
"Harry, üniversite eğitimi almadı, ordu ve yardım vakıflarında etkinlik göstermenin ötesinde bir mesleki deneyimi de yok" diyen Larcombe "Harry'nin ailesini her zamankinden daha fazla özleyeceğini ve çaresiz hissedebileceğini" belirtti.

Meghan Markle'la kraliyetten ayrılan Prens Harry hakkında flaş sözler: Çaresiz ve aciz

SUDAN ÇIKMIŞ BALIK
Harry'nin bilmediği, bambaşka bir hayada atım attığı belirten yazar, bu yüzden kendini sudan çıkmış balık gibi hissedeceğini de vurguladı.

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