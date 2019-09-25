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Meghan Markle'ın bebeği Archie hakkında kafa karıştıran gen gerçeği: Biyoloji yasalarına göre...

Meghan Markle ile Prens Harry'nin evlliği tüm dünyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. İngiliz kraliyet ailesinin kurallarına uymayan gelin Meghan Markle ile Prens Harry, evlendikten kısa bir süre sonra çocuk sahibi olacaklarını duyurmuş ve geçtiğimiz Mayıs ayında oğulları Archie'yi kucaklarına almışlardı. İngiliz kraliyet ailesinin en genç üyesi olan Archie, bugüne kadar ya battaniyeler içinde ya da başında bereyle ve uzaktan görüntüleniyordu. Archie'nin yüzünü ilk kez tam bir şekilde görenlerin kafasında oluşan soru işareti gündeme damga vurdu. Kraliyetin yeni üyesi Archie neden annesi Meghan Markle'a hiç benzemiyor?

25.09.2019 14:12 - Son Güncelleme: 25.09.2019 14:30
Meghan Markle'ın bebeği Archie hakkında kafa karıştıran gen gerçeği! İşte kraliyet bebeği Archie'nin son hali...

Meghan Markle ile Prens Harry'nin bebeği Archie'yi görenlerin aklında aynı soru: Neden annesine benzemiyor?

Meghan Markle'ın bebeği Archie hakkında kafa karıştıran gen gerçeği! İşte kraliyet bebeği Archie'nin son hali...

Geçtiğimiz Mayıs ayında dünyaya gelen minik Archie, anne ve babasıyla basının karşısına çıktığında uyuyordu. Sonra birkaç kez de uzaktan fotoğrafları çekildi. Ancak ilk kez bu kez bu kadar net şekilde görüntülendi.

Meghan Markle'ın bebeği Archie hakkında kafa karıştıran gen gerçeği! İşte kraliyet bebeği Archie'nin son hali...

Güney Afrika'ya ziyarette bulunan Prens Harry ve Meghan Markle Başpiskopos Desmond Tutu ile buluşmaya giderken Archie'yi de götürdü.

Meghan Markle'ın bebeği Archie hakkında kafa karıştıran gen gerçeği! İşte kraliyet bebeği Archie'nin son hali...

Annesinin kollarındaki minik Archie'nin durmadan gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

Meghan Markle'ın bebeği Archie hakkında kafa karıştıran gen gerçeği! İşte kraliyet bebeği Archie'nin son hali...

Archie Harrison Mountbatten Windsor ilk kez Mayıs ayında anne ve babasının kucağında basının karşısına çıkmıştı.

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