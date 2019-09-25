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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli’den korkutan haber! Uçakta fenalaştı apar topar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem Suzi karakterine hayat veren ve dizide İlyas Çakırbeyli ile arasında geçen diyaloglarla adından söz ettiren Meryem Uzerli Adana'ya giderken fenalaştı. Geçtiğimiz günlerde Amerika'da düzenlenen Emmy Ödül Töreni'ne katılan Meryem Uzerli Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılmak için bindiği uçakta fenalaştı. Aniden kusmaya başlayan oyuncu görevliler tarafından apar topar uçaktan indirildi. Hastaneye kaldırılan Uzerli'nin festivale katılamayacağı öğrenildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli'nin sağlık durumu nasıl?

25.09.2019 16:13 - Son Güncelleme: 25.09.2019 16:28
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli’den korkutan haber! Uçakta fenalaştı apar topar...

Atv'nin 5 sezondur devam eden efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Suzi karakterine hayat veren Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali'ne gitmek için bindiği uçakta aniden rahatsızlandı. Oyuncu, kusmaya başlayınca görevliler tarafından apar topar uçaktan indirildi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli’den korkutan haber! Uçakta fenalaştı apar topar...

Yer aldığı projelerin yanında, birçok etkinlikte boy gösteren oyuncu Meryem Uzerli, bu sabah Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Kovan filminin gösterimine katılmak için Berlin'den uçağa bindi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli’den korkutan haber! Uçakta fenalaştı apar topar...

Bir gün önce Emmy Ödülleri törenine katılan ve New York'tan dönen Uzerli, uçakta fenalaştı. Ünlü oyuncu kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli’den korkutan haber! Uçakta fenalaştı apar topar...

FİLMİNİN GÖSTERİMİNE KATILAMAYACAK

15.00'da Adana'da olması beklenen oyuncunun bu nedenle 17.30'daki başrolünü oynadığı "Kovan" filminin gösterimine katılamayacağı öğrenildi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli’den korkutan haber! Uçakta fenalaştı apar topar...

Magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Uzerli'nin rahatsızlanma sebebini ve sağlık durumunu kendi internet sitesindeki köşesinde yazdı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli’den korkutan haber! Uçakta fenalaştı apar topar...

MERYEM UZERLİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Akay, "Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılmak için bu sabah Berlin'den uçağa binmiş. Ancak Uzerli, uçakta fenalaşıp kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirildi ve hastaneye kaldırıldı. Uzerli'nin, gıda zehirlenmesi geçirdiğini, tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine önemli bir kaynaktan ulaştım. Uzerli, maalesef Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılamayacak" ifadelerini kullandı.

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