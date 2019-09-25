Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli’den korkutan haber! Uçakta fenalaştı apar topar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem Suzi karakterine hayat veren ve dizide İlyas Çakırbeyli ile arasında geçen diyaloglarla adından söz ettiren Meryem Uzerli Adana'ya giderken fenalaştı. Geçtiğimiz günlerde Amerika'da düzenlenen Emmy Ödül Töreni'ne katılan Meryem Uzerli Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılmak için bindiği uçakta fenalaştı. Aniden kusmaya başlayan oyuncu görevliler tarafından apar topar uçaktan indirildi. Hastaneye kaldırılan Uzerli'nin festivale katılamayacağı öğrenildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli'nin sağlık durumu nasıl?
MERYEM UZERLİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Akay, "Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılmak için bu sabah Berlin'den uçağa binmiş. Ancak Uzerli, uçakta fenalaşıp kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirildi ve hastaneye kaldırıldı. Uzerli'nin, gıda zehirlenmesi geçirdiğini, tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine önemli bir kaynaktan ulaştım. Uzerli, maalesef Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılamayacak" ifadelerini kullandı.