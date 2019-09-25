Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Suzi'si Meryem Uzerli’den korkutan haber! Uçakta fenalaştı apar topar...

MERYEM UZERLİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Akay, "Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılmak için bu sabah Berlin'den uçağa binmiş. Ancak Uzerli, uçakta fenalaşıp kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirildi ve hastaneye kaldırıldı. Uzerli'nin, gıda zehirlenmesi geçirdiğini, tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine önemli bir kaynaktan ulaştım. Uzerli, maalesef Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılamayacak" ifadelerini kullandı.