Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şok eden milat paylaşımı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı?

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı geçtiğimiz gün Instagram'dan yaptıkları paylaşımla herkesi şok etti. 9 ay önce evlenen Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı çifti, evlendikten kısa bir süre sonra boşanma iddialarıyla gündeme gelmeye başlamış ve 2 hafta önce tek celsede boşanmışlardı. Evliliklerindeki krizi defalarca aşmaya çalışan çiftin boşanması magazin gündemine bomba gibi düşmüş, boşanmanın ardından Burcu Kıratlı'nın mutsuz hali dikkat çekmişti. Geçtiğimiz gün Burcu Kıratlı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırırken, gözler Sinan Akçıl'a çevrildi. Sinan Akçıl'ın sosyal medya hesabından yaptığı "24.09.2019 Milat" paylaşımı ile ikilinin barıştıkları yönünde iddialar güçlendi.

25.09.2019 12:34 - Son Güncelleme: 25.09.2019 12:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





