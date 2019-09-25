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Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şok eden milat paylaşımı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı?

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı geçtiğimiz gün Instagram'dan yaptıkları paylaşımla herkesi şok etti. 9 ay önce evlenen Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı çifti, evlendikten kısa bir süre sonra boşanma iddialarıyla gündeme gelmeye başlamış ve 2 hafta önce tek celsede boşanmışlardı. Evliliklerindeki krizi defalarca aşmaya çalışan çiftin boşanması magazin gündemine bomba gibi düşmüş, boşanmanın ardından Burcu Kıratlı'nın mutsuz hali dikkat çekmişti. Geçtiğimiz gün Burcu Kıratlı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırırken, gözler Sinan Akçıl'a çevrildi. Sinan Akçıl'ın sosyal medya hesabından yaptığı "24.09.2019 Milat" paylaşımı ile ikilinin barıştıkları yönünde iddialar güçlendi.

25.09.2019 12:34 - Son Güncelleme: 25.09.2019 12:34
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şok eden milat paylaşımı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı?

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şaşırtan hamle! 9 ay önce evlenen çift, evliliklerindeki krizi aşamayarak 2 hafta önce boşanmışlardı. Gündeme bomba gibi düşen boşanmanın ardından geçtiğimiz gün Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla magazin camiası çalkalandı.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şok eden milat paylaşımı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı?

ESKİ EŞLERDEN EŞ ZAMANLI PAYLAŞIM

Akçıl'ın bu açıklamasının ardından eski eşler dün aynı dakikalarda sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şok eden milat paylaşımı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı?

Burcu Kıratlı'nın Instagram paylaşımı...

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şok eden milat paylaşımı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı?

Sinan Akçıl'ın Milat paylaşımı...

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan şok eden milat paylaşımı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı?

Şarkıcı Sinan Akçıl, oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile 9 ay önce dünyaevine girmişti. Aşk hayatıyla ve çapkınlıklarıyla sürekli gündeme gelen Akçıl'ın evlenmesi herkesi şaşırtmıştı.

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