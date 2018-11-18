Meghan Markle'a Kensington Sarayı'ndan sert uyarı: Daha az Hollywood yıldızı gibi giyin!

Meghan Markle 6 ay önce Prens Harry ile evlenerek İngiliz Kraliyet Ailesi'ne katılmıştı. Bu evlilik dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. 'Hollywood Yıldızı' olan Meghan Markle'ın aileye girmesinin, İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından nasıl olumlu karşılandığı günlerce konuşulmuştu. Meghan Markle'ın, saray içerisinde huzursuzluk yarattığı ve hem kıyafet tercihleri hem de gün içindeki rutini dolayısıyla tepki çektiği ve birçok kez uyarıldığı ortaya çıktı. Ancak bu uyarılara rağmen kendi istediği gibi davranmaya devam eden Meghan Markle, bu sefer sert bir uyarı aldı. İngiltere'nin en çok okunan gaztesinin haberine göre; Sussex Düşesi unvanını alan Markle'ın, Saray tarafından, "Daha az Hollywood yıldızı gibi giyin" şeklinde uyarılar aldığını aktardı.

18 Kasım 2018 Pazar, 11:18:45 Güncelleme: 11:54:35
Meghan Marklea Saraydan sert uyarı: Daha az Hollywood yıldızı gibi giyin!

Prens Harry ile evlenerek İngiliz kraliyet ailesine 6 ay önce katılan Meghan Markle'ın, saray içerisinde huzursuzluk yarattığı ve hem kıyafet tercihleri hem de gün içindeki rutini dolayısıyla tepki çektiği ve birçok kez uyarıldığı ortaya çıktı.

Meghan Marklea Saraydan sert uyarı: Daha az Hollywood yıldızı gibi giyin!

"DAHA AZ HOLLYWOOD YILDIZI GİBİ GİYİN"

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday, Sussex Düşesi unvanını alan Markle'ın, Saray tarafından, "Daha az Hollywood yıldızı gibi giyin" şeklinde uyarılar aldığını aktardı.

Meghan Marklea Saraydan sert uyarı: Daha az Hollywood yıldızı gibi giyin!

19 Mayıs'ta Prens Harry ile evlenerek İngiliz kraliyet ailesine adım atan Meghan Markle'ın son 6 ayda ortalığı bir hayli karıştırdığı ortaya çıktı… Kraliyet ailesine girdikten sonra saray içerisindeki düzeni hem alışkanlıklarıyla hem de giyim tercihiyle bozan Markle'ın birçok kez uyarı aldığı da açıklandı.

Meghan Marklea Saraydan sert uyarı: Daha az Hollywood yıldızı gibi giyin!

Mail on Sunday'e konuşan kraliyet ailesi içindeki kaynaklar, yetkili ve görevlilerin uyarılarına rağmen Markle'ın giyiminin başta Kraliçe Elizabeth olmak üzere birçok kişinin tepkisini çektiğini aktardı.

Meghan Marklea Saraydan sert uyarı: Daha az Hollywood yıldızı gibi giyin!

Kraliçe'nin Meghan'ın Givenchy tarafından yapılan gelinliği giymesine izin verdiği fakat daha sonra giydiği kıyafetleri onaylamadığı ortaya çıktı.

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