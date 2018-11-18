Prens Harry ile evlenerek İngiliz kraliyet ailesine 6 ay önce katılan Meghan Markle'ın, saray içerisinde huzursuzluk yarattığı ve hem kıyafet tercihleri hem de gün içindeki rutini dolayısıyla tepki çektiği ve birçok kez uyarıldığı ortaya çıktı.