Meghan Markle'a Kensington Sarayı'ndan sert uyarı: Daha az Hollywood yıldızı gibi giyin!
Meghan Markle 6 ay önce Prens Harry ile evlenerek İngiliz Kraliyet Ailesi'ne katılmıştı. Bu evlilik dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. 'Hollywood Yıldızı' olan Meghan Markle'ın aileye girmesinin, İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından nasıl olumlu karşılandığı günlerce konuşulmuştu. Meghan Markle'ın, saray içerisinde huzursuzluk yarattığı ve hem kıyafet tercihleri hem de gün içindeki rutini dolayısıyla tepki çektiği ve birçok kez uyarıldığı ortaya çıktı. Ancak bu uyarılara rağmen kendi istediği gibi davranmaya devam eden Meghan Markle, bu sefer sert bir uyarı aldı. İngiltere'nin en çok okunan gaztesinin haberine göre; Sussex Düşesi unvanını alan Markle'ın, Saray tarafından, "Daha az Hollywood yıldızı gibi giyin" şeklinde uyarılar aldığını aktardı.
18 Kasım 2018 Pazar, 11:18:45 Güncelleme: 11:54:35
19 Mayıs'ta Prens Harry ile evlenerek İngiliz kraliyet ailesine adım atan Meghan Markle'ın son 6 ayda ortalığı bir hayli karıştırdığı ortaya çıktı… Kraliyet ailesine girdikten sonra saray içerisindeki düzeni hem alışkanlıklarıyla hem de giyim tercihiyle bozan Markle'ın birçok kez uyarı aldığı da açıklandı.
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