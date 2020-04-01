Meghan Markle ve Prens Harry'nin tüm gizlisini, saklısını ortaya döktü: Şımarık yeni yetmeler gibi davranıyorlar

HUZURSUZ VE SORUNLU

Meghan Markle ile nişanlandığı 2017 yılında uzun bir süre boyunca Prens Harry ile sık sık buluşan Angela Levin, onun karizmatik, sezgileri güçlü ve zeki olduğunu belirterek "Ama aynı zamanda huzursuz ve sorunluydu" dedi.