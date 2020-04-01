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Meghan Markle ve Prens Harry'nin tüm gizlisini, saklısını ortaya döktü: Şımarık yeni yetmeler gibi davranıyorlar

Prens Harry ve Meghan Markle'ın, kraliyet serüvenleri sona erdi, peri masalı bitti. Sevgili olduklarını açıkladıkları dönemden, bugüne kadar attıkları her adımları olay yaratan Meghan Markle ve Prens Harry, bir sosyal medya paylaşımıyla kraliyetteki görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu. Çiftin kraliyetten ayrılmaları sonrası bütün sırları ortaya döküldü. Bunlardan biri de kraliyet ailesi üyelerinin biyografilerini kaleme alan Angela Levin'den geldi.

01.04.2020 17:06 - Son Güncelleme: 01.04.2020 17:17
Meghan Markle ve Prens Harry'nin tüm gizlisini, saklısını ortaya döktü: Şımarık yeni yetmeler gibi davranıyorlar

Prens Harry'nin de biyografisini yazan Levin, çiftin 30'lu yaşlarının ikinci yarısına gelmelerine rağmen "şımarık yeni yetmeler gibi" davrandığını ileri sürdü.

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Meghan Markle ve Prens Harry'nin tüm gizlisini, saklısını ortaya döktü: Şımarık yeni yetmeler gibi davranıyorlar

ONU TANIYAMIYORDUM
Prens Harry'yi artık tanıyamadığını belirten Angela Levin "Önceliklerini belirleme konusunda 30'ların sonunda diğeri de ortasında iki yetişkin gibi değil yeni yetmeler gibi belirliyorlardı" diye konuştu.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin tüm gizlisini, saklısını ortaya döktü: Şımarık yeni yetmeler gibi davranıyorlar

İÇTEN İÇE ÇOK ÜZÜLÜYORDU
Angela Levin, Tatler dergisi için kaleme aldığı yazıda 35 yaşındaki Prens Harry'nin hırçın, duygusuz ve açıkça görülebileceği gibi stres altında olduğunu belirtti. Levin, Prens Harry'nin kimseye göstermese de ailesinden, ülkesinden ve askeri görevlerinden ayrılması nedeniyle içten içe gözyaşı döktüğünü ileri sürdü.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin tüm gizlisini, saklısını ortaya döktü: Şımarık yeni yetmeler gibi davranıyorlar

HUZURSUZ VE SORUNLU
Meghan Markle ile nişanlandığı 2017 yılında uzun bir süre boyunca Prens Harry ile sık sık buluşan Angela Levin, onun karizmatik, sezgileri güçlü ve zeki olduğunu belirterek "Ama aynı zamanda huzursuz ve sorunluydu" dedi.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin tüm gizlisini, saklısını ortaya döktü: Şımarık yeni yetmeler gibi davranıyorlar

İKİSİ DE BENCİLLEŞTİ
Angela Levin "Bu üzücü ama gerçek, Harry ve Meghan'ın tavırları gün geçtikçe "benmerkezcil" hale gelmişti" diye konuştu.

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