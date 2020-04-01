Meghan Markle ve Prens Harry'nin tüm gizlisini, saklısını ortaya döktü: Şımarık yeni yetmeler gibi davranıyorlar
Prens Harry ve Meghan Markle'ın, kraliyet serüvenleri sona erdi, peri masalı bitti. Sevgili olduklarını açıkladıkları dönemden, bugüne kadar attıkları her adımları olay yaratan Meghan Markle ve Prens Harry, bir sosyal medya paylaşımıyla kraliyetteki görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu. Çiftin kraliyetten ayrılmaları sonrası bütün sırları ortaya döküldü. Bunlardan biri de kraliyet ailesi üyelerinin biyografilerini kaleme alan Angela Levin'den geldi.
01.04.2020 17:06
- Son Güncelleme: 01.04.2020 17:17
İÇTEN İÇE ÇOK ÜZÜLÜYORDU
Angela Levin, Tatler dergisi için kaleme aldığı yazıda 35 yaşındaki Prens Harry'nin hırçın, duygusuz ve açıkça görülebileceği gibi stres altında olduğunu belirtti. Levin, Prens Harry'nin kimseye göstermese de ailesinden, ülkesinden ve askeri görevlerinden ayrılması nedeniyle içten içe gözyaşı döktüğünü ileri sürdü.
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