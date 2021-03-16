Gigi Hadid kızını yanlışlıkla paylaştı küçük Khai'yi görenler 'aynı annesi' dedi! 6 aydır kızının yüzünü sır gibi saklıyordu...
Gigi Hadid kızını yanlışlıkla paylaşınca olanlar oldu! Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk bebeğini geçtiğimiz yıl eylül ayında dünyaya getiren model Gigi Hadid, altı aydır yüzünü sır gibi sakladığı kızı Khai'nin videosunu yanlışlıkla sosyal medya hesabından paylaştı. Saniyeler içerisinde videoyu silen Gigi, hızlı hamlede bulunmasına rağmen Khai'nin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının önüne geçemedi. İşte 6 aydır merak konusu olan ve annesine benzerliğiyle gündeme bomba gibi düşen Gigi Hadid'in kızı Khai...
6 AYDIR KIZININ YÜZÜNÜ SIR GİBİ SAKLIYORDU...
Gigi Hadid kızını yanlışlıkla paylaştı küçük Khai'yi görenler 'aynı annesi' dedi! Ünlü model Gigi Hadid, kızı Khai'yi 19 Eylül'de ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki evinde dünyaya getirmişti. Zayn Malik ile aşk yaşayan Hadid, altı aydır yüzünü gizlediği Khai'nin videosunu yanlışlıkla yayınladı.
Kızının doğumunu anlatan manken, Manhattan'da bir hastanede doğum yaparsa annesi Yolanda Hadid ve kız kardeşi Bella Hadid'in orada olamayacağını fark ettiğinde planının değiştiğini ifade etmişti.Sevgilisi ile birlikte "The Business of Being Born" adlı belgeseli izledikten sonra bunun bir çağrı olduğuna inanan Hadid, evde doğum yapmaya karar verdiğini dile getirmişti.