Gigi Hadid kızını yanlışlıkla paylaştı küçük Khai'yi görenler 'aynı annesi' dedi! 6 aydır kızının yüzünü sır gibi saklıyordu...

Gigi Hadid kızını yanlışlıkla paylaşınca olanlar oldu! Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk bebeğini geçtiğimiz yıl eylül ayında dünyaya getiren model Gigi Hadid, altı aydır yüzünü sır gibi sakladığı kızı Khai'nin videosunu yanlışlıkla sosyal medya hesabından paylaştı. Saniyeler içerisinde videoyu silen Gigi, hızlı hamlede bulunmasına rağmen Khai'nin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının önüne geçemedi. İşte 6 aydır merak konusu olan ve annesine benzerliğiyle gündeme bomba gibi düşen Gigi Hadid'in kızı Khai...

16.03.2021 09:43 - Son Güncelleme: 16.03.2021 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





