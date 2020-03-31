'Kemal Sunal Filmleri' itirafı şoke etti! İşte Ali Sunal'ın babası Kemal Sunal sorularına verdiği cevap
Kemal Sunal'ın her filmi efsanedir, hepsi akıllardadır. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde mutlaka onun bir payı vardır. Ve Kemal Sunal'ın oynadığı her film şüphesiz kendi ünlülerini çıkarmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına yakalanmamak için evde olan oyuncu Ali Sunal, sosyal medyada soru cevap etkinliği gerçekleştirdi. Sunal, babası Kemal Sunal'ın filmleriyle ilgili yaptığı itirafla dikkat çekti. İşte Ali Sunal'ın babası Kemal Sunal'ın filmleri hakkında verdiği yanıt...
Corona virüs tedbirleri kapsamında ailesiyle birlikte ev karantinasında olan Ali Sunal, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru cevap etkinliği gerçekleştirdi. Kendisine yöneltilen tüm sorulara içtenlikle yanıt veren Ali Sunal, babası ve 'Hababam Sınıfı' filmleriyle ilgili soruları da içtenlikle yanıtladı.