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'Kemal Sunal Filmleri' itirafı şoke etti! İşte Ali Sunal'ın babası Kemal Sunal sorularına verdiği cevap

Kemal Sunal'ın her filmi efsanedir, hepsi akıllardadır. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde mutlaka onun bir payı vardır. Ve Kemal Sunal'ın oynadığı her film şüphesiz kendi ünlülerini çıkarmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına yakalanmamak için evde olan oyuncu Ali Sunal, sosyal medyada soru cevap etkinliği gerçekleştirdi. Sunal, babası Kemal Sunal'ın filmleriyle ilgili yaptığı itirafla dikkat çekti. İşte Ali Sunal'ın babası Kemal Sunal'ın filmleri hakkında verdiği yanıt...

31.03.2020 12:47 - Son Güncelleme: 31.03.2020 12:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





