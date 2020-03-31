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'Kemal Sunal Filmleri' itirafı şoke etti! İşte Ali Sunal'ın babası Kemal Sunal sorularına verdiği cevap

Kemal Sunal'ın her filmi efsanedir, hepsi akıllardadır. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde mutlaka onun bir payı vardır. Ve Kemal Sunal'ın oynadığı her film şüphesiz kendi ünlülerini çıkarmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına yakalanmamak için evde olan oyuncu Ali Sunal, sosyal medyada soru cevap etkinliği gerçekleştirdi. Sunal, babası Kemal Sunal'ın filmleriyle ilgili yaptığı itirafla dikkat çekti. İşte Ali Sunal'ın babası Kemal Sunal'ın filmleri hakkında verdiği yanıt...

31.03.2020 12:47 - Son Güncelleme: 31.03.2020 12:47
'Kemal Sunal Filmleri' itirafı şoke etti! İşte Ali Sunal'ın babası Kemal Sunal sorularına verdiği cevap

Corona virüs tedbirleri kapsamında ailesiyle birlikte ev karantinasında olan Ali Sunal, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru cevap etkinliği gerçekleştirdi. Kendisine yöneltilen tüm sorulara içtenlikle yanıt veren Ali Sunal, babası ve 'Hababam Sınıfı' filmleriyle ilgili soruları da içtenlikle yanıtladı.

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'Kemal Sunal Filmleri' itirafı şoke etti! İşte Ali Sunal'ın babası Kemal Sunal sorularına verdiği cevap

42 yaşındaki oyuncu, "Hababam Sınıfı filminde oynamayı düşünür müsün?" sorusuna, "Hayır" cevabını verdi.

'Kemal Sunal Filmleri' itirafı şoke etti! İşte Ali Sunal'ın babası Kemal Sunal sorularına verdiği cevap

Ali Sunal, bir takipçisinden gelen "Kemal Sunal filmlerini izledin mi hiç?" şeklindeki soruya, "Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum, kızımla inşallah" yanıtını vererek, babasının filmleriyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

'Kemal Sunal Filmleri' itirafı şoke etti! İşte Ali Sunal'ın babası Kemal Sunal sorularına verdiği cevap

Ali Sunal, bir takipçisinden gelen "Kemal Sunal filmlerini izledin mi hiç?" şeklindeki soruya, "Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum, kızımla inşallah" yanıtını vererek, babasının filmleriyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

'Kemal Sunal Filmleri' itirafı şoke etti! İşte Ali Sunal'ın babası Kemal Sunal sorularına verdiği cevap

Ali Sunal'a yöneltilen sorular ve cevapları şöyle:

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