Meghan Markle ve Prens Harry kuyruğu sıkıştırıp saraya mı dönüyor? Bilgi sızdırdığını itiraf eden Meghan Markle...
2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Kısa bir süre önce çiftin aileden ayrıldıklarından bu yana evliliklerinde çatırdamalar başladığı iddia edilmişti. Ayrılıkları sonrası gündem düşmeyen çift geçtiğimiz günlerde de itiraflarıyla gündeme gelmişti. Bir yandan düşük yaptığını itiraf eden Meghan Markle, bir yandan da özel hayatlarına dair bilgileri sızdıran kişinin kendisi olduğunu söylemişti. Prens Harry ile Meghan Markle, şimdi herkesi şaşırtan bir iddiayla gündemde.
'GERİ DÖNMEK İSTİYOR YORUMLARI'
Prens Harry ve Meghan Markle'ın aileden ayrılışını yasal olarak kesinleştiren ve Megxit adı verilen anlaşmanın 12 ay daha uzatılması için Kraliçe 2. Elizabeth'ten talepte bulunduğu ileri sürüldü. Bu durumun basına yansıması da "Prens Harry, ülkesine geri dönmek istiyor" yorumlarına neden oldu.
12 AY DAHA SÜRE İSTEDİLER
Çiftin, "Megxit" anlaşmasının 12 ay daha uzatılmasını istemesiyle ilgili bir yorum da kraliyet ailesi uzmanı ve biyografi yazarı Andrew Morton'dan geldi. The Sun gazetesine konuşan Morton, her ne kadar ABD'de yaşasa da Prens Harry'nin, Kraliçe 2. Elizabeth ile sanıldığından çok daha sıkı bir şekilde görüştüğünü ileri sürdü.
2021'DE LONDRA'YA GİTMEYİ PLANLIYOR
Andrew Morton, aslında bu görüşmelerin internet üzerinden online olarak da yapılabileceğini ancak Prens Harry'nin aile ile yüz yüze görüşmek istediğini de ekledi. Morton'a göre Prens Harry ile Meghan Markle, koronavirüs pandemisi el verirse 2021 yılında Londra'ya döneceklerini de söyledi.