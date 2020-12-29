Meghan Markle ve Prens Harry kuyruğu sıkıştırıp saraya mı dönüyor? Bilgi sızdırdığını itiraf eden Meghan Markle...

12 AY DAHA SÜRE İSTEDİLER

Çiftin, "Megxit" anlaşmasının 12 ay daha uzatılmasını istemesiyle ilgili bir yorum da kraliyet ailesi uzmanı ve biyografi yazarı Andrew Morton'dan geldi. The Sun gazetesine konuşan Morton, her ne kadar ABD'de yaşasa da Prens Harry'nin, Kraliçe 2. Elizabeth ile sanıldığından çok daha sıkı bir şekilde görüştüğünü ileri sürdü.