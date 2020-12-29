Masterchef Serhat Doğramacı'yı daha önce böyle gören çıkmadı! Nişanlısı Burcu'yla olay olan Serhat'ın bu karesi hiçbir yerde yok

Kendisiyle ilgili sorulara Instagram hesabından yanıt veren Serhat, bir takipçisinin "Aslen nerelisin? Soyadının kaynağı neresi?" sorusuna; "Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı." yanıtını vermişti. Serhat Doğramacı hakkında araştırma yapanlar çocukluk ve gençlik yıllarına ait bu fotoğraflara şaştı kaldı. İşte başta Masterchef yarışmacıları olmak üzere ünlülerin çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflar.