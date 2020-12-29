Masterchef Serhat Doğramacı'yı daha önce böyle gören çıkmadı! Nişanlısı Burcu'yla olay olan Serhat'ın bu karesi hiçbir yerde yok
Masterchef adım adım finale giderken, Barbaros Yoloğlu, Emir Elidemir'le birlikte son 3'e kalan yarışmacılardan biri de Serhat Doğrmacı olmuştu. Son üçlünün en iddialı yarışmacılarından biri olan Serhat Doğramacı yarışmaya ilk katıldığında 'Herkesi çok kolay bir şekilde eleyip birinci olacağım' sözleriyle çok konuşulmuştu. Serhat Doğramacı'nın nişanlısı Burcu Bakır'ın geçtiğimiz günlerde yarışmaya gelmesiyle hakkında pek çok detay merak edilir ve araştırılır oldu. Masterchef'te son 3'e kalma başarısını gösteren Serhat Doğramacı'nın hayatı tam bir sır perdesi. Ve öyle fotoğrafları ortaya çıktı ki görenler önüp bir daha bakıyor.
29.12.2020 15:54
- Son Güncelleme: 29.12.2020 16:51
Kendisiyle ilgili sorulara Instagram hesabından yanıt veren Serhat, bir takipçisinin "Aslen nerelisin? Soyadının kaynağı neresi?" sorusuna; "Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı." yanıtını vermişti. Serhat Doğramacı hakkında araştırma yapanlar çocukluk ve gençlik yıllarına ait bu fotoğraflara şaştı kaldı. İşte başta Masterchef yarışmacıları olmak üzere ünlülerin çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflar.
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