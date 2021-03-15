Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'in sırtından geçinmeye devam ediyor! Meghan Markle tek tek isim istiyor
2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in günlerdir tanıtımlarıyla bile ses getiren özel programına konuk oldu. Çift Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda Kraliyet Ailesi'ndeki yaşamlarını anlattı. Geçtiğimiz pazar günü CBS'te yayımlanan röportajın yankıları henüz dinmemişken yeni bir kriz patlak verdi.
15.03.2021 10:15
- Son Güncelleme: 15.03.2021 10:19