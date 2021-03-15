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Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'in sırtından geçinmeye devam ediyor! Meghan Markle tek tek isim istiyor

2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in günlerdir tanıtımlarıyla bile ses getiren özel programına konuk oldu. Çift Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda Kraliyet Ailesi'ndeki yaşamlarını anlattı. Geçtiğimiz pazar günü CBS'te yayımlanan röportajın yankıları henüz dinmemişken yeni bir kriz patlak verdi.

15.03.2021 10:15 - Son Güncelleme: 15.03.2021 10:19
Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'in sırtından geçinmeye devam ediyor! Meghan Markle tek tek isim istiyor

Meghan Markle, kendisini "zorba" diye niteleyen saray çalışanlarının kim olduğunu bilmek isteyor. Yeni bir iddiaya göre Sussex Düşesi, Buckingham Sarayı'ndan kendisini zorba diye niteleyenlerin isimlerini bir bir istiyor.

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Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'in sırtından geçinmeye devam ediyor! Meghan Markle tek tek isim istiyor

Page Six'in haberine göre Markle, kendisini zorba diye niteleyen saray çalışanlarının iddiaları üzerine Kraliçe'nin açacağı soruşturmayla ilgili tüm belgeleri, e-postaları ve mesajları görmek istiyor.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'in sırtından geçinmeye devam ediyor! Meghan Markle tek tek isim istiyor

Daily Mail'de yer alan başka bir habere göreyse Buckingham Sarayı, iddiaları incelemesi için bağımsız bir avukatlık ofisini davet etmeyi düşünüyor. Öte yandan Suits dizisinin eski oyuncusunun, iddialara karşı çıkmak üzere kendi hukuki ekibini oluşturduğu belirtildi.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'in sırtından geçinmeye devam ediyor! Meghan Markle tek tek isim istiyor

Prens Harry ve Meghan Markle'ın avukatları söz konusu iddiaları "yanıltıcı ve zararlı bilgilere dayalı hesaplanmış bir karalama kampanyası" diye nitelemişti.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'in sırtından geçinmeye devam ediyor! Meghan Markle tek tek isim istiyor

The Times'ta 2 Mart'ta yayımlanan habere göre Markle, Mayıs 2018'de Prens Harry'le evlendikten sonra Kensington Sarayı'nda yaşarken zehirli bir çalışma ortamı yaratmakla ve çalışanları ağlatmakla suçlanmıştı.