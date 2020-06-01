Haberler Galeri Magazin Meghan Markle ve Prens Harry cephesinde sular durulmuyor! 4 yıllık sırrı ifşa oldu

Meghan Markle ve Prens Harry cephesinde sular durulmuyor! 4 yıllık sırrı ifşa oldu

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ancak bu kez iddialar ne ekonomik sıkıntılar ne de ne iş yapacaklarına yönelik. Prens Harry'nin 4 yıldır özenerek sakladığı büyük sırrı ifşa oldu.

01.06.2020 14:51 - Son Güncelleme: 01.06.2020 14:52
Meghan Markle ve Prens Harry cephesinde sular durulmuyor! 4 yıllık sırrı ifşa oldu

Eşi Meghan Markle ile İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılıkları olay yaratan Prens Harry hakkında dünyayı şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı. İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlere göre Prens Harry'nin yıllardır sakladığı bir sırrı ifşa oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meghan Markle ve Prens Harry cephesinde sular durulmuyor! 4 yıllık sırrı ifşa oldu

TATLI SU KURNAZI HARRY

Bu iddialara göre Prens Harry'nin takma bir isimle açtığı bir Facebook sayfası var. Bu ayrıntının bu kadar gürültü koparmasının nedeni ise İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyelerinin sosyal medya kullanmasının yasak olması ve Harry'nin bu sahte bir isimle yapması.

Meghan Markle ve Prens Harry cephesinde sular durulmuyor! 4 yıllık sırrı ifşa oldu

400 KİŞİLİK ARKADAŞ LİSTESİ
Prens'in 400 kişilik arkadaş listesinde uzun süre birlikte olduğu eski sevgilisi Chelsy Davy de yer alıyordu.

Meghan Markle ve Prens Harry cephesinde sular durulmuyor! 4 yıllık sırrı ifşa oldu

O İSMİ HERKES BİLMİYORDU
Mensup olduğu İngiliz kraliyet ailesinin uymak zorunda olduğu kurallara göre Prens Harry, kendi adıyla bir sosyal medya hesabı açamıyor. Ama basına yansıyan haberlere göre Prens, bu sayfayı Spike Wells takma adıyla açtı. "Spike", Prens Harry'nin geçmişte kullandığı ve yakın arkadaşları tarafından bilinen lakaplarından biri.

Meghan Markle ve Prens Harry cephesinde sular durulmuyor! 4 yıllık sırrı ifşa oldu

DÖRT YIL KULLANDI
Prens Harry'nin bu sayfayı 2008 ile 2012 yılları arasında kullandığı ileri sürüldü. Hesabın, Prens Harry'nin eski sevgilisi Davy ile birlikte Bostwana'yı ziyaret ettiği sırada çok yoğun biçimde kullanıldığı da belirtildi. Ancak Prens Harry'nin bu Facebook hesabını dört yıl kullandıktan sonra sildiği de ortaya çıktı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı verdiği kilolarla Avukat Rahmi Özkan'dan tam puan aldı! İşte Müge Anlı'nın son hali ve gençliği...
Müge Anlı verdiği kilolarla Avukat Rahmi Özkan'dan tam puan aldı! İşte Müge Anlı'nın son hali ve gençliği...