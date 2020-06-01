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Meghan Markle ve Prens Harry cephesinde sular durulmuyor! 4 yıllık sırrı ifşa oldu

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ancak bu kez iddialar ne ekonomik sıkıntılar ne de ne iş yapacaklarına yönelik. Prens Harry'nin 4 yıldır özenerek sakladığı büyük sırrı ifşa oldu.

01.06.2020 14:51 - Son Güncelleme: 01.06.2020 14:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





