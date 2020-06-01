Meghan Markle ve Prens Harry cephesinde sular durulmuyor! 4 yıllık sırrı ifşa oldu
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ancak bu kez iddialar ne ekonomik sıkıntılar ne de ne iş yapacaklarına yönelik. Prens Harry'nin 4 yıldır özenerek sakladığı büyük sırrı ifşa oldu.
O İSMİ HERKES BİLMİYORDU
Mensup olduğu İngiliz kraliyet ailesinin uymak zorunda olduğu kurallara göre Prens Harry, kendi adıyla bir sosyal medya hesabı açamıyor. Ama basına yansıyan haberlere göre Prens, bu sayfayı Spike Wells takma adıyla açtı. "Spike", Prens Harry'nin geçmişte kullandığı ve yakın arkadaşları tarafından bilinen lakaplarından biri.
DÖRT YIL KULLANDI
Prens Harry'nin bu sayfayı 2008 ile 2012 yılları arasında kullandığı ileri sürüldü. Hesabın, Prens Harry'nin eski sevgilisi Davy ile birlikte Bostwana'yı ziyaret ettiği sırada çok yoğun biçimde kullanıldığı da belirtildi. Ancak Prens Harry'nin bu Facebook hesabını dört yıl kullandıktan sonra sildiği de ortaya çıktı.