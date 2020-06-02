Haberler Galeri Magazin Arda Türkmen’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aynı mutfaktan paylaşım yapınca yakalandılar

Arda Türkmen’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aynı mutfaktan paylaşım yapınca yakalandılar

Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler çıktı! Özel hayatıyla gündemde olmayı tercih etmeyen 45 yaşındaki Arda Türkmen, çektiği makyaj videolarıyla tanınan Melodi Elbirliler'le birlikte. Aralarında 15 yaş bulunan çiftin ilişkisini ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ele verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan çiftin birlikte olduğu, Melodi Elbirler'in mutfak pozlarıyla ortaya çıktı. İşte Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler aşkının belgesi...

02.06.2020 14:02 - Son Güncelleme: 02.06.2020 14:31
Arda Türkmen’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aynı mutfaktan paylaşım yapınca yakalandılar

Şef Arda Türkmen'in çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Melodi Elbirliler ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. 45 yaşındaki Arda Türkmen'in kendisinden 15 yaş küçük Melodi Elbirliler ile ilişkisini, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ele verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arda Türkmen’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aynı mutfaktan paylaşım yapınca yakalandılar

Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler kısa süre önce başlayan beraberliklerini şimdilik gizli tutmayı tercih ediyorlardı ancak ikilinin aşkını, Molodi Elbirliler'in mutfak paylaşımları ele verdi.

Arda Türkmen’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aynı mutfaktan paylaşım yapınca yakalandılar

AYNI MUTFAKTAN PAYLAŞIM YAPINCA…

Özel hayatıyla gündemde olmayı tercih etmeyen Arda Türkmen, güzellik Blogger'i olarak son dönemlerde sosyal medya üzerinden hayran kitlesi çığ gibi büyüyen Melodi Elbirliler'le birlikte.

Arda Türkmen’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aynı mutfaktan paylaşım yapınca yakalandılar

İşte Arda Türkmen ve Molodi Elbirliler aşkının belgesi olan fotoğraf...

Arda Türkmen’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aynı mutfaktan paylaşım yapınca yakalandılar

MELODİ ELBİRLİLER KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

İzmir Karşıyaka'lı olan Melodi Elbirliler 30 yaşında ve Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyata bölümü mezunudur. Melodi Elbirliler, İngilizce öğretmeni olarak mesleki hayatını sürdürmektedir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı'dan yardım istedi! Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un gözyaşları...
Müge Anlı'dan yardım istedi! Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un gözyaşları...