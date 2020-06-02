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Arda Türkmen’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Aynı mutfaktan paylaşım yapınca yakalandılar

Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler çıktı! Özel hayatıyla gündemde olmayı tercih etmeyen 45 yaşındaki Arda Türkmen, çektiği makyaj videolarıyla tanınan Melodi Elbirliler'le birlikte. Aralarında 15 yaş bulunan çiftin ilişkisini ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ele verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan çiftin birlikte olduğu, Melodi Elbirler'in mutfak pozlarıyla ortaya çıktı. İşte Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler aşkının belgesi...

02.06.2020 14:02 - Son Güncelleme: 02.06.2020 14:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





