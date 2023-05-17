Meghan Markle üçüncüye mi hamile? Taç giyme töreninde Prens Harry'e eşlik etmemişti gerçek yedikleriyle ortaya çıktı
Kraliçe 2. Elizabeth'in, geçtiğimiz aylardaki ölümünün ardından bir değişim sürecine giren Mountbatten - Windsor ailesi için sular bir türlü durulmuyor. Tüm dünya bir süredir Harry ile Meghan'ın, Netflix'te yayınlanacak olan 'Harry and Meghan' belgeseline kilitlenmişti. Ardından Prens Harry'nin itiraflarını sıraladığı bir kitap yayınlanmıştı. Çok uzun bir aradan sonra Kral Charles'ın taç giyme töreninde ailesiyle yan yana gelen Prens Harry'e eşi Meghan Markle eşlik etmeyince dedikodu kazanı kaynamaya başladı. Meghan Markle bebek mi bekliyor? İşte detaylar...
17.05.2023 11:00 - Son Güncelleme: 17.05.2023 11:00
Kral Charles'ın taç giyme törenine Prens Harry'nin tek başına gelmesi "Meghan Markle hamile mi?" iddialarına neden olmuştu. Gerçek bakın nasıl ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kraliyet unvanlarını geride bırakan ve her açıklamalarıyla gündeme düşen Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin Netflix platformunda yayımlanan belgeselleri son zamanlarda İngiltere ve dünya basınını oldukça meşgul ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Kral Charles'ın taç giyme töreni yapıldı. Törene Prens Harry tek başına katıldı. Meghan Markle, Harry'i tek başına bırakınca pek çok soru işareti oluştu akıllarda. Bunlardan biri hamilelikti.