Vav TV İzle
Haberler Magazin Hande Erçel'in son imajı şoke etmişti! Transparanı miniyi çekti ama bu kez beğenilmedi "İlk defa bir şeyin sana yakışmadığını gördüm"

Hande Erçel'in son imajı şoke etmişti! Transparanı miniyi çekti ama bu kez beğenilmedi "İlk defa bir şeyin sana yakışmadığını gördüm"

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Sonrasında karış karış Avrupa'nın pek çok kentini gezmişti ünlü çift... Tüm bunların ardından Hande Erçel'in bir dergiye verdiği pozlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. O pozlara yenileri eklendi ve yine beğenilmedi. İşte detaylar...

17.05.2023 10:31 - Son Güncelleme: 17.05.2023 10:31
Hande Erçel’in son imajı şoke etmişti! Transparanı miniyi çekti ama bu kez beğenilmedi İlk defa bir şeyin sana yakışmadığını gördüm

Kariyerinden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, şu sıralar iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel’in son imajı şoke etmişti! Transparanı miniyi çekti ama bu kez beğenilmedi İlk defa bir şeyin sana yakışmadığını gördüm

Paris tatili dönüşünde görüntülenen ikili, gizledikleri aşklarını artık burada ilan etmiş oldu. Paris dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen taze aşıklar, soluğu son olarak kuzey ışıklarını izlemek için Finlanya'da almışlardı.

Hande Erçel’in son imajı şoke etmişti! Transparanı miniyi çekti ama bu kez beğenilmedi İlk defa bir şeyin sana yakışmadığını gördüm

Danimarka'ya da giden çift sonrasında Milano yolunu tutmuştu. Milano'dan sonra Türkiye'ye geri dönen çiçeği burnunda aşıklar son olarak İtalya'daydı.

Hande Erçel’in son imajı şoke etmişti! Transparanı miniyi çekti ama bu kez beğenilmedi İlk defa bir şeyin sana yakışmadığını gördüm

Son zamanlarda dünya turuna çıkan ve çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan başarılı oyuncu, tarz değişikliğine gitmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Hande Erçel’in son imajı şoke etmişti! Transparanı miniyi çekti ama bu kez beğenilmedi İlk defa bir şeyin sana yakışmadığını gördüm

Bir dergi için poz veren Erçel'in pozları hiç beğenilmemişti.

SON DAKİKA