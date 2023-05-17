Hande Erçel'in son imajı şoke etmişti! Transparanı miniyi çekti ama bu kez beğenilmedi "İlk defa bir şeyin sana yakışmadığını gördüm"
Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Sonrasında karış karış Avrupa'nın pek çok kentini gezmişti ünlü çift... Tüm bunların ardından Hande Erçel'in bir dergiye verdiği pozlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. O pozlara yenileri eklendi ve yine beğenilmedi. İşte detaylar...
17.05.2023 10:31 - Son Güncelleme: 17.05.2023 10:31