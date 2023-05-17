Sibel Can'ın evi adeta saray yavrusu! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu... Sevgilisi Emir Sarıgül'le görüntüsü ifşa olmuştu...
Sibel Can'ın evi adeta saray yavrusu! Sevgilisi Emir Sarıgül'le görüntüsü ifşa olmuştu geçtiğimiz günlerde... Magazin gündeminden düşmeyen Sibel Can'ın evi merak konusu oldu. 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu bile olan Sibel Can'ın evinde yok yok. 3 çocuk annesi Sibel Can'ın Beykoz'daki 3 katlı evi 1200 m2 ve görenleri hayran bırakıyor.
17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yaptı ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirdi.
Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında bir kız çocuğu daha oldu.
Daha önce adı spiker Buket Aydın ile anılan Emir Sarıgül, adeta Sibel Can ile Buket Aydın arasında mekik dokudu ve aşk üçgeninin galibi Sibel Can oldu. Yaklaşık 2 yıl önce Bodrum'da lüks bir teknede tatil yaparken görüntülenen ikili, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Çubuklu'da ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; sasanın başında bir garson bekleten ve etraftan görüntü alınmasını istemeyen Sarıgül, tüm çabalarına rağmen kaçamadı.İki sevgili, saat 22:30'da mekandan ayrıldı.