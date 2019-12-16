GaleriMagazin

Meghan Markle ile Şeyma Subaşı'nın ortak noktası sosyal medyayı karıştırdı! İşte birbirinden ilginç yorumlar

Prens Harry ile 2018 yılında evlenmeden önce oyunculuk yapan ABD'li Meghan Markle, 2006'da henüz kariyerinin başındayken NBC kanalındaki bir yarışmada 34 bölüm Kutu Kızı olarak da görev aldı. Küresel moda araştırma platformu Lyst tarafından kıyafet seçimlerinde, kişileri etkileyen en güçlü 10 ünlü arasında gösterdiği Markle'ın kutusu 6 bin dolardan açık artırmaya çıkarılınca sosyal medya karıştı. İngiltere Prensi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle, takipçiler tarafından Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na benzetildi. Birbirinden ilginç yorumlara imza atan sosyal medya kullanıcıları Kraliyet gelini üzerinden Şeyma Subaşı'na esprili göndermede bulundu.

16.12.2019 17:53 - Son Güncelleme: 16.12.2019 17:53
Meghan Markle ile Şeyma Subaşı'nın ortak noktası sosyal medyayı karıştırdı! İşte birbirinden ilginç yorumları

İngiltere Prens'i Harry ile evlenerek Düşes unvanının alan ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın, 2006'da NBC kanalında yayınlanan yarışmada taşıdığı kutu 6 bin dolardan açık artırmaya çıktı.

Meghan Markle ile Şeyma Subaşı'nın ortak noktası sosyal medyayı karıştırdı! İşte birbirinden ilginç yorumları

34 BÖLÜM "KUTU KIZI" OLARAK GÖREV ALDI

Henüz kariyerinin başında fenomen yarışmada 34 bölüm 'Kutu kızı"yla ekranlara çıkmıştı. Kutunun satışa çıktığı haberleriyle gündeme gelen Meghan Markle'ın o yıllardaki videoları tekrar paylaşılmaya başlandı.

Meghan Markle ile Şeyma Subaşı'nın ortak noktası sosyal medyayı karıştırdı! İşte birbirinden ilginç yorumları

Sussex Düşesi'nin yarışmada "Kutu kızı" olduğunu öğrenen bazı sosyal medya kullanıcıları ise rahat durmadı.

Meghan Markle ile Şeyma Subaşı'nın ortak noktası sosyal medyayı karıştırdı! İşte birbirinden ilginç yorumları

ŞEYMA SUBAŞI'NA GÖNDERME YAPTILAR

İngiltere Prensi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle, takipçiler tarafından Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na benzetildi. Birbirinden ilginç yorumlara imza atan sosyal medya kullanıcıları Kraliyet gelini üzerinden Şeyma Subaşı'na esprili göndermede bulundu.

Meghan Markle ile Şeyma Subaşı'nın ortak noktası sosyal medyayı karıştırdı! İşte birbirinden ilginç yorumları
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müslüm filmiyle herkesi kendisine hayran bırakmıştı! Şahin Kendirci'nin kız kardeşini görenler şoke oldu
Müslüm filmiyle herkesi kendisine hayran bırakmıştı! Şahin Kendirci'nin kız kardeşini görenler şoke oldu