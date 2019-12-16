Meghan Markle ile Şeyma Subaşı'nın ortak noktası sosyal medyayı karıştırdı! İşte birbirinden ilginç yorumlar
Prens Harry ile 2018 yılında evlenmeden önce oyunculuk yapan ABD'li Meghan Markle, 2006'da henüz kariyerinin başındayken NBC kanalındaki bir yarışmada 34 bölüm Kutu Kızı olarak da görev aldı. Küresel moda araştırma platformu Lyst tarafından kıyafet seçimlerinde, kişileri etkileyen en güçlü 10 ünlü arasında gösterdiği Markle'ın kutusu 6 bin dolardan açık artırmaya çıkarılınca sosyal medya karıştı. İngiltere Prensi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle, takipçiler tarafından Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na benzetildi. Birbirinden ilginç yorumlara imza atan sosyal medya kullanıcıları Kraliyet gelini üzerinden Şeyma Subaşı'na esprili göndermede bulundu.
16.12.2019 17:53
- Son Güncelleme: 16.12.2019 17:53
ŞEYMA SUBAŞI'NA GÖNDERME YAPTILAR
İngiltere Prensi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle, takipçiler tarafından Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na benzetildi. Birbirinden ilginç yorumlara imza atan sosyal medya kullanıcıları Kraliyet gelini üzerinden Şeyma Subaşı'na esprili göndermede bulundu.
DİĞER GALERİLER