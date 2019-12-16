Müslüm filmiyle herkesi kendisine hayran bırakmıştı! Şahin Kendirci'nin kız kardeşini görenler şoke oldu

Müslüm filminde usta sanatçı Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci'nin kardeşi bir ses yarışmasına katıldı.Yarışmada Zeliha Kendirci'nin genç oyuncu Şahin Kendirci'nin kardeşi olduğunu öğrenenler şoke oldu. Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Kendirci katıldığı yarışma programının ardından popülerlik kazandı. Abisi de kendisi gibi bir yarışma programıyla ünlenen genç kız sesiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Zeliha Kendirci'nin abisi Şahin Kendirci'ye olan benzerliği ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı. İşte herkesin konuştuğu Şahin Kendirci'nin kız kardeşi Zeliha Kendirci…

16.12.2019 17:05 - Son Güncelleme: 16.12.2019 17:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





