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Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın bu fotoğrafları olay oldu

Çocuklar Duymasın'da canlandırdıkları Meltem ve Haluk karakteri ile 7'den 70'e herkesin yakından tanıdığı Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı Türkiye'nin sevilen oyuncularından... Bir yanda, modellikten oyunculuğa, şimdilerde ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla fenomenliğe kadar kariyerinde her daim tırmanışta olan Pınar Altuğ, bir yanda rol aldığı dizi ve filmlerle Türkiye'nin takdirini kazanan Tamer Karadağlı. Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u ve Meltem'i, Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un yıllar öncesine ait bu fotoğrafları olay yaratacak.

16.12.2019 18:03 - Son Güncelleme: 16.12.2019 18:03
Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın bu fotoğrafları olay oldu

Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafları sizi çok şaşırtacak.

Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın bu fotoğrafları olay oldu

SEZEN AKSU

Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın bu fotoğrafları olay oldu

İBRAHİM TATLISES

Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın bu fotoğrafları olay oldu

FATMA GİRİK

Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın bu fotoğrafları olay oldu

MERVE BOLUĞUR

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