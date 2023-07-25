Meghan Markle ile Prens Harry'nin üstünde kara bulutlar dolaşıyor "Bu evlilik için sadece iki ihtimal var" Harry bavulunu aldı çıktı

Kraliyet ailesindeki ünvanlarını bıraktıktan sonra Prens Harry ve Meghan Markle'ın savaşı bitmek bilmedi. Çiftin rüya gibi başlayan peri masalı şimdilerde Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kraliyet ailesinden bağımsız ama bir o kadar maddi sıkıntı da devam ediyor. Ve iddialara göre çiftin evliliklerinin üzerine kara bulutlar dolaşıyor. İşte haberin detayları...
Kraliyet unvanlarını geride bırakan ve her açıklamalarıyla gündeme düşen Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin Netflix platformunda yayımlanan belgeselleri son zamanlarda İngiltere ve dünya basınını oldukça meşgul ediyor.
Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ailesini ayağa kaldıran, sayısız tartışmaya yol açan ve en sonunda çiftin İngiltere'den kaçıp Amerika'ya yerleşmesine yol açan evlilik bitiyor mu?
Kraliyet ailesiyle ipleri çoktan koparmış olan ve mali durumu da bozulan çiftin evliliğinin sallantıda olduğu iddiaları bir anda her yeri sardı. Bir yandan da Meghan Markle'ın gösteri dünyasındaki güçlü dostlarını devreye sokarak kendisini ve prens eşi Harry'yi milyon dolarlar kazanan birer influencer ve marka yüzü yapmaya çalıştığı söylendi. Şöhret ve para konusunda hırsı dillere destan olan Meghan Markle'ın Dior'un reklam yüzü olmaya çalıştığı, Harry'yi de kendiyle birlikte bunu yapmaya ikna ettiği manşetlere taşındı.