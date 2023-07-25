Meghan Markle ile Prens Harry'nin üstünde kara bulutlar dolaşıyor "Bu evlilik için sadece iki ihtimal var" Harry bavulunu aldı çıktı

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Kraliyet ailesiyle ipleri çoktan koparmış olan ve mali durumu da bozulan çiftin evliliğinin sallantıda olduğu iddiaları bir anda her yeri sardı. Bir yandan da Meghan Markle'ın gösteri dünyasındaki güçlü dostlarını devreye sokarak kendisini ve prens eşi Harry'yi milyon dolarlar kazanan birer influencer ve marka yüzü yapmaya çalıştığı söylendi. Şöhret ve para konusunda hırsı dillere destan olan Meghan Markle'ın Dior'un reklam yüzü olmaya çalıştığı, Harry'yi de kendiyle birlikte bunu yapmaya ikna ettiği manşetlere taşındı.