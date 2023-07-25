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25’lik Alina Boz’un Rus annesi Olga sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Annesi kızından güzel” Umut Evirgen’in müstakbel kayınvalidesi...

Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıldır birlikteliklerini geçen günlerde sonlandırmıştı. Özer ile yollarını ayıran Boz, gönlünü daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı. İkilinin aşkı sosyal medyaya bomba gibi düşerken Alina Boz'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Boz'un Rus annesini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Olga Boz için "Annesi kızından güzel", "Ablası gibi" yorumları yapıldı. İşte Alina Boz'un güzeller güzeli annesi...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 14:43 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 15:00
25’lik Alina Boz’un Rus annesi Olga sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Annesi kızından güzel” Umut Evirgen’in müstakbel kayınvalidesi... 1

Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer, 4 yıldır sürdürdükleri birlikteliklerini yaklaşık iki hafta önce sonlandırdı. Aşk acısını çabuk atlatan Boz, gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı.

25’lik Alina Boz’un Rus annesi Olga sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Annesi kızından güzel” Umut Evirgen’in müstakbel kayınvalidesi... 2

Evirgen, Alina Boz'u sırtına aldığı bir kareyle sosyal medya hesabından birlikteliklerini ilan etti. Umut Evirgen'in sürpriz paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Evirgen fotoğrafı yoruma kapadı.

25’lik Alina Boz’un Rus annesi Olga sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Annesi kızından güzel” Umut Evirgen’in müstakbel kayınvalidesi... 3

İkilinin aşkı sosyal medyaya bomba gibi düşerken Alina Boz'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.


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