25’lik Alina Boz’un Rus annesi Olga sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Annesi kızından güzel” Umut Evirgen’in müstakbel kayınvalidesi...

Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıldır birlikteliklerini geçen günlerde sonlandırmıştı. Özer ile yollarını ayıran Boz, gönlünü daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı. İkilinin aşkı sosyal medyaya bomba gibi düşerken Alina Boz'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Boz'un Rus annesini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Olga Boz için "Annesi kızından güzel", "Ablası gibi" yorumları yapıldı. İşte Alina Boz'un güzeller güzeli annesi...