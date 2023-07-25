Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında flaş gelişme! Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı! Hapis istemiyle dava açılmıştı...

Oyuncu Ozan Güven, sevgili olduğu dönemde Deniz Bulutsuz'a darp ettiği iddiasıyla mahkemelik olmuştu. Şiddet iddiasıyla ilişkilerini bitiren Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada, beklenen adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, Deniz Bulutsuz'daki yaralanmanın kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtilirken bir sonraki duruşma tarihi de belli oldu. İşte detaylar...
Birliktelikleri şiddet iddiasıyla biten Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada, beklenen adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, Deniz Bulutsuz'daki yaralanmanın kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı ve yüzünde sabit iz niteliğinde olmadığı belirtildi.
Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, 2020 yılı Temmuz ayında Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.