Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında flaş gelişme! Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı! Hapis istemiyle dava açılmıştı...

Oyuncu Ozan Güven, sevgili olduğu dönemde Deniz Bulutsuz'a darp ettiği iddiasıyla mahkemelik olmuştu. Şiddet iddiasıyla ilişkilerini bitiren Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada, beklenen adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, Deniz Bulutsuz'daki yaralanmanın kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtilirken bir sonraki duruşma tarihi de belli oldu. İşte detaylar...