Meghan Markle ile Prens Harry'nin peri masalı kabusa döndü birbirlerini yiyorlar! Evdeki hesap çarşıya uymadı tahammülü yok
2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in programına konuk olmuş ve Kraliyet'in duyulmamış sırlarını ifşalamışlardı. Ancak Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın evliliklerinin yolunda gitmediği öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan iddialara göre çift, geçtiğimiz yıl taşındıkları ABD'deki malikanelerinde sık sık kavga ediyor.
ABD'YE TAŞINDILAR
Prens Harry ve Meghan Markle, kendilerine ait bir hayat kurmak, finansal açıdan da bağımız olmak için İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye taşındı geçen yılın ilk ayında. Mountbatten Windsor ailesine yönelttikleri suçlamalar bir yana bırakılırsa da kendi çekirdek ailelerinde hayat sorunsuz bir şekilde akıyor görünüşe göre.