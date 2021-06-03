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Meghan Markle ile Prens Harry'nin peri masalı kabusa döndü birbirlerini yiyorlar! Evdeki hesap çarşıya uymadı tahammülü yok

2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in programına konuk olmuş ve Kraliyet'in duyulmamış sırlarını ifşalamışlardı. Ancak Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın evliliklerinin yolunda gitmediği öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan iddialara göre çift, geçtiğimiz yıl taşındıkları ABD'deki malikanelerinde sık sık kavga ediyor.

03.06.2021 17:14 - Son Güncelleme: 03.06.2021 17:14
Meghan Markle ile Prens Harry'nin peri masalı kabusa döndü birbirlerini yiyorlar! Evdeki hesap çarşıya uymadı tahammülü yok

YENİ HAYAT
Oprah Winfrey ile yaptıkları röportaj sırasında, ailenin diğer üyeleriyle yaşadıkları zorlukları anlatırken de hep birbirlerine destek oldular. Hayranları için "aşkın vücut bulmuş hali" olan Harry ile Meghan cephesinden inanılması güç, şoke eden bir iddia geldi.

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Meghan Markle ile Prens Harry'nin peri masalı kabusa döndü birbirlerini yiyorlar! Evdeki hesap çarşıya uymadı tahammülü yok

ABD'YE TAŞINDILAR
Prens Harry ve Meghan Markle, kendilerine ait bir hayat kurmak, finansal açıdan da bağımız olmak için İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye taşındı geçen yılın ilk ayında. Mountbatten Windsor ailesine yönelttikleri suçlamalar bir yana bırakılırsa da kendi çekirdek ailelerinde hayat sorunsuz bir şekilde akıyor görünüşe göre.

Meghan Markle ile Prens Harry'nin peri masalı kabusa döndü birbirlerini yiyorlar! Evdeki hesap çarşıya uymadı tahammülü yok

GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL Mİ?
İki yaşına giren Archie adında bir oğulları bulunan Harry ile Meghan'ın yakında bir de kız çocuğu olacak. Yani ilk bakışta her şey yolunda gidiyor. Ama çiftle ilgili dudak uçuklatan bazı iddialar da ortaya atılıyor son günlerde.

Meghan Markle ile Prens Harry'nin peri masalı kabusa döndü birbirlerini yiyorlar! Evdeki hesap çarşıya uymadı tahammülü yok

TARTIŞMALAR, KAVGALAR BAŞLADI
İngiliz ve Avustralya basınında yer alan bazı haberlere göre Prens Harry ile Meghan Markle'ın hayatı, dışarıdan göründüğü kadar mutlu değil. Bu iddialara göre Harry ile Meghan, durmadan tartışıyorlar, kavga ediyorlar.

Meghan Markle ile Prens Harry'nin peri masalı kabusa döndü birbirlerini yiyorlar! Evdeki hesap çarşıya uymadı tahammülü yok

BİRBİRLERİNİ YİYORLAR İDDİASI
Harry ile Meghan'ın 27.5 milyon dolarlık malikanelerinde çok da fazla huzur dolu bir hayat sürmediği, deyim yerindeyse "birbirlerini yedikleri" öne sürüldü. Bu durumun da çiftin iki yıllık evliliğinde bazı çatlaklara yol açtığı da basına yansıyan duyumlar arasında.