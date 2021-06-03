Meghan Markle ile Prens Harry'nin peri masalı kabusa döndü birbirlerini yiyorlar! Evdeki hesap çarşıya uymadı tahammülü yok

2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in programına konuk olmuş ve Kraliyet'in duyulmamış sırlarını ifşalamışlardı. Ancak Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın evliliklerinin yolunda gitmediği öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan iddialara göre çift, geçtiğimiz yıl taşındıkları ABD'deki malikanelerinde sık sık kavga ediyor.

03.06.2021 17:14 - Son Güncelleme: 03.06.2021 17:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





