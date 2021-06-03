Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in kardeşi kendisinin erkek kopyası! Abi-kardeşteki benzerlik ikizlerde yok
Burcu Biricik Camdaki Kız ile ekranlara bir döndü pir döndü. Kanal D ekranlarında yayın hayatına 'merhaba' diyen Camdaki Kız çok sevildi. Tabi bunda daha önce Kırmızı Oda'da konuk oyuncu olarak yer alan ve çok sevilen Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun payı çok büyük. 31 yaşında başarılı oyuncu Burcu Biricik güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Emre Yetkin'le mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik hakkında şu sıralar hayli araştırma yapılıyor. Merak edilenler arasında en çok aranan kardeşi oldu. Burcu ve Bekir kardeşleri yan yana görenler benzerliklerine şaşıyor. İşte bşata Burcu Biricik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı'da dünyaya gelmiştir. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol almıştır.