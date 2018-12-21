Meghan Markle ile Kate Middleton savaşında son perde: Meghan Kate'i ezdi geçti!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde savaş devam ediyor. Meghan Markle ile Kate Middleton eltiler arasındaki tartışma giderek büyüyor. Meghan eşinin abisinin karısı Kate Middleton'ı ezdi geçti. Kapalı kapılar ardında yaşamlarını sürdüren İngiliz Kraliyet Ailesi'nde artık hiçbir şey gizli kalmıyor. İşte Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile Prens Charles'ın eşi Kate Middleton savaşında son perde...

21 Aralık 2018 Cuma, 17:07:22 Güncelleme: 17:44:27
Meghan Markle ile Kate Middleton savaşında son perde: Meghan Kate'i ezdi geçti!

MEGHAN KATE'İ SAF DIŞI BIRAKTI!

Daha kısa bir süre öncesine kadar ailenin en gözde üyesi olma unvanını tek başına taşıyan Kate Middleton'a hiç beklemediği bir yerden "darbe" geldi.

Meghan Markle ile Kate Middleton savaşında son perde: Meghan Kate'i ezdi geçti!

Vogue dergisinin geleneksel Yılın En İyi Giyinenleri listesi açıklandı. Sonuçlara göre Meghan Markle, eltisi Kate Middleton'a "fark attı."

Meghan Markle ile Kate Middleton savaşında son perde: Meghan Kate'i ezdi geçti!

Eski bir dizi oyuncusu olan Markle, ilk sırayı Tracee Ellis Ross'a kaptırsa da listenin üçüncü sırasına yerleşmeyi başardı. Bir üst sırada is Lady Gaga var.

Meghan Markle ile Kate Middleton savaşında son perde: Meghan Kate'i ezdi geçti!

Markle'ın sürekli kıyaslandığı Kate Middleton ise bu yıl listeye giremedi.

Meghan Markle ile Kate Middleton savaşında son perde: Meghan Kate'i ezdi geçti!

Moda eleştirmenlerine göre Markle, Kraliyet ailesinin kurallarını yıkarak puan topladı. Koyu renk oje sürmek yasak olsa da Markle sürdü. Farklı renk ve kesimlerde kıyafeler giyerek bu konudaki cesaretini gözler önüne serdi.

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