Meghan Markle ile Kate Middleton savaşında son perde: Meghan Kate'i ezdi geçti!
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde savaş devam ediyor. Meghan Markle ile Kate Middleton eltiler arasındaki tartışma giderek büyüyor. Meghan eşinin abisinin karısı Kate Middleton'ı ezdi geçti. Kapalı kapılar ardında yaşamlarını sürdüren İngiliz Kraliyet Ailesi'nde artık hiçbir şey gizli kalmıyor. İşte Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile Prens Charles'ın eşi Kate Middleton savaşında son perde...
21 Aralık 2018 Cuma, 17:07:22 Güncelleme: 17:44:27
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