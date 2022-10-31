Demet Özdemir'in ev hali ortalığı yıktı geçti! Kendine koltuğa bıraktı yorum üstüne yorum yağdı: "Oğuzhan Koç neredesin?"
Demet Özdemir'in ev hali ortalığı yıktı geçti! Kendine koltuğa bıraktı, ünlü oyuncuya yorum üstüne yorum yağdı. Geçtiğimiz günlerde süper mini şortlu ayna pozuyla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Demet Özdemir Instagram'dan yeni bir fotoğraf payaştı. Son dönemde Buğra Gülsoy ve Metin Akdülger'le birlikte rol aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sahneleriyle gündemden düşmeyen Demet Özdemir ev haliyle adından söz ettirdi, gözler Oğuzhan Koç'u aradı.
31.10.2022 14:01 - Son Güncelleme: 31.10.2022 14:08
"OĞUZHAN KOÇ NEREDESİN?"
Demet Özdemir'in ev hali ortalığı yıktı geçti! Kendine koltuğa bıraktı yorum üstüne yorum yağdı.
Geçtiğimiz günlerde ayna karşısında verdiği bu pozları paylaşan Demet Özdemir'in ev hali kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.
Demet Özdemir ev hallerine bir yenisini daha ekledi ve son olarak bu kareyle sevenlerinin karşısına çıktı. Özdemir'in takipçilerinin gözü Oğuzhan Koç'u aradı.