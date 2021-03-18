Meghan Markle hakkında en yakını ağzına geleni söyledi 'psikolojik sorunları var Prens Harry'le yakında boşanacaklar'

DIANA İLE İLGİLİYDİ

Meghan Markle'ın bazı çocukluk arkadaşları da onun İngiliz kraliyet ailesinden her zaman hoşlandığını, özellikle de Prenses Diana ile ilgilendiğini ileri sürdü. The Sun gazetesinin iddiasına göre Ninaki Priddy adlı bir arkadaşı da Markle'ın "Prenses Diana'nın 2000'li yıllar modeli" olmak istediğini söyledi.

Samantha Markle, "O, Diana'yı kendine idol aldı. Diana için dersine iyi çalıştı. Onun kıyafetlerini, dilini taklit etti. İlk buluşmalarında onun parfümünü kullandı. Kardeşimin Harry'nin kim olduğunu bilmediğini söylemeyin" ifadelerini kullandı.