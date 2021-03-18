Meghan Markle hakkında en yakını ağzına geleni söyledi 'psikolojik sorunları var Prens Harry'le yakında boşanacaklar'
2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in günlerdir tanıtımlarıyla bile ses getiren özel programına konuk oldu. Çift Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda Kraliyet Ailesi'ndeki yaşamlarını anlattı. Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin Oprah Winfrey'ye verdikleri röportajın yankıları henüz dinmemişken, öyle bir isim çıkıp öyle iddialar savurdu ki dünya şaşkına döndü. İşte detaylar.
Geçtiğimiz hafta verdikleri röportajla dünya gündemine bomba gibi düşen çiftin iddialarına yanıtlar bitmedi bitmiyor. Meghan Markle'ın üvey ablası Samantha Markle oldukça ilginç iddialarda bulundu. Meghan Markle'ın üvey kardeşi Samantha Markle kız kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu iddia etti.
MEGHAN'IN PSİKOLOJİSİ BOZUK
Samantha Markle, "Meghan'da narsist kişilik bozukluğu görüyorum. Teşhis koymuyorum ama onun bir yardım alması gerekiyor. Harry için kötü hissediyorum. Ailesinden, arkadaşlarından ve bildiği hayattan koparıldı. Bana kaçırılan kişileri hatırlatıyor. Hayatının çok kötü olduğuna inanıp kendisini alıkoyan kişiye aşık olan kişiler gibi" dedi. Yani düpedüz Prens Harry'de 'Stockholm sendromu' belirtileri hissettiğini söylemiş.
DIANA İLE İLGİLİYDİ
Meghan Markle'ın bazı çocukluk arkadaşları da onun İngiliz kraliyet ailesinden her zaman hoşlandığını, özellikle de Prenses Diana ile ilgilendiğini ileri sürdü. The Sun gazetesinin iddiasına göre Ninaki Priddy adlı bir arkadaşı da Markle'ın "Prenses Diana'nın 2000'li yıllar modeli" olmak istediğini söyledi.
Samantha Markle, "O, Diana'yı kendine idol aldı. Diana için dersine iyi çalıştı. Onun kıyafetlerini, dilini taklit etti. İlk buluşmalarında onun parfümünü kullandı. Kardeşimin Harry'nin kim olduğunu bilmediğini söylemeyin" ifadelerini kullandı.