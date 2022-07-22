Meghan Markle göz göre göre dünyaya yalan söylemiş ’zeki ve entrikacı biri’ Ağlayan değil ağlatanın ta kendisiymiş

Kaleme aldığı ve özel hayata dair bazı bilgilere izinsiz olarak yer verdiği olaylı biyografi kitaplarıyla tanınan İngiliz gazeteci ve yazar Tom Bower, Revenge (İntikam) adlı kitabında bu konuyu da ele aldı. İngiliz kraliyet ailesinin kapalı kapılar ardında yaşadıklarıyla ilgili birçok olayın ele alındığı kitapta Bower, Kate ile Meghan arasındaki "Kim kimi ağlattı?" sorusunu bir kez daha masaya yatırdı. Onun ileri sürdüğüne göre gözyaşı döken kişi Kate Middleton. O sırada üçüncü bebeği Louis'i henüz dünyaya getirmiş olan Middleton'ı ağlatan kişi ise eltisi Meghan Markle.