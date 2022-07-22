Meghan Markle göz göre göre dünyaya yalan söylemiş 'zeki ve entrikacı biri' Ağlayan değil ağlatanın ta kendisiymiş
2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in programına konuk olmuş ve Kraliyet'in duyulmamış sırlarını ifşalamışlardı. O röportajda Meghan Markle, Kate Middleton'ın kendisini ağlattığını iddia etmişti. Ancak işin aslı öyle değilmiş.
Aradan epey zaman geçse de İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle arasındaki 'gözyaşı savaşları' ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor.
İDDİALAR BİTMİYOR
İngiliz basınında uzun süre yer alan haberlere göre Meghan Markle eltisi Kate Middleton'ı ağlattı. Ama Markle'a bakılırsa da ağlayan kişi kendisi ağlatan da Kate oldu. Bir türlü net bir sonuca bağlanamayan bu olay bu kez de bir biyografi kitabına konu oldu. Yine ileri sürülen, Meghan Markle'ın, Kate Middleton'ı ağlattığı yönünde. Üstelik de küçük kızı Charlotte ile ilgili bir mesele yüzünden.
Kaleme aldığı ve özel hayata dair bazı bilgilere izinsiz olarak yer verdiği olaylı biyografi kitaplarıyla tanınan İngiliz gazeteci ve yazar Tom Bower, Revenge (İntikam) adlı kitabında bu konuyu da ele aldı. İngiliz kraliyet ailesinin kapalı kapılar ardında yaşadıklarıyla ilgili birçok olayın ele alındığı kitapta Bower, Kate ile Meghan arasındaki "Kim kimi ağlattı?" sorusunu bir kez daha masaya yatırdı. Onun ileri sürdüğüne göre gözyaşı döken kişi Kate Middleton. O sırada üçüncü bebeği Louis'i henüz dünyaya getirmiş olan Middleton'ı ağlatan kişi ise eltisi Meghan Markle.
OLAYLA İLGİLİ TEK KESİN AYRINTI
Bu olayla ilgili kesin olan tek ayrıntı, olayın Meghan Markle ile Prens Harry'nin 19 Mayıs 2018'deki düğünü öncesi nedimelerin elbise provalarının yapıldığı sırada meydana gelmesi. Tom Bower'ın ileri sürdüğüne göre Markle ile Prens William'ın eşi Middleton, küçük nedimelerin giyeceği elbiseler konusunda anlaşmazlık yaşadı. İddialara göre Meghan, nedimelerin çorap giymesini istemedi. Kate ise bunun kurallara uygun olmadığını küçük nedimelerin çorap giymesi gerektiğini savundu.
NEDİMELERİN ELBİSESİ SORUN OLDU
Bir başka ayrıntı da nedimelerin giyeceği elbisenin etek boyu konusunda iki eltinin yaşadığı anlaşmazlık. Kate Middleton kızı Charlotte'un elbisesinin etek boyunu da beğenmedi. O dönemde çok kısa bir süre önce doğum yapan Middleton normal hayata da adapte olamamıştı ve duygusal iniş- çıkışlar yaşıyordu. Tüm bunların üstüne Markle'ın yanında çalışanlara karşı sergilediği kötü davranışlar da eklenince Middleton gözyaşlarına boğuldu. Fakat bu konuda bir başka ayrıntı daha var Bower'ın iddiasına göre. Ona da gelelim.