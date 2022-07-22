Demet Akalın ile Okan Kurt'tan bomba kare! Havuzda aşka geldiler sarmaş dolaş görüntüde gözler o detaya kilitlendi
Demet Akalın ile Okan Kurt'tan bomba kare! Havuzda aşka geldiler sarmaş dolaş görüntüde gözler o detaya kilitlendi. Yaz tatiline devam eden Demet Akalın, kızı Hira ve hayat arkadaşı Okan Kurt ile eğlenceli hallerini takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Okan Kurt ile havuzda aşka geldiği bir karesini yayınlayan Demet Akalın'ı gören takipçileri, her fırsatta dikkat çeken büyük tektaş yüzüğü ünlü şarkıcınnın parmağında aradı.
22.07.2022 09:54 - Son Güncelleme: 22.07.2022 10:01
Demet Akalın ile Okan Kurt'tan bomba kare! Havuzda aşka geldiler sarmaş dolaş görüntüde gözler o detaya kilitlendi.
Çeşme ve Bodrum arasında mekik dokuyan Demet Akalın'ın Instagram paylaşımlarında son dönemde parmağındaki büyük yüzük detayı dikkatlerden kaçmıyor.
Demet Akalın, kızı Hira'nın babası Okan Kurt'un geçtiğimiz yıl paylaştığı bu kareyi kendi sosyal medya hesabından yayınladı.