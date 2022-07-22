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Haberler Magazin Demet Akalın ile Okan Kurt'tan bomba kare! Havuzda aşka geldiler sarmaş dolaş görüntüde gözler o detaya kilitlendi

Demet Akalın ile Okan Kurt'tan bomba kare! Havuzda aşka geldiler sarmaş dolaş görüntüde gözler o detaya kilitlendi

Demet Akalın ile Okan Kurt'tan bomba kare! Havuzda aşka geldiler sarmaş dolaş görüntüde gözler o detaya kilitlendi. Yaz tatiline devam eden Demet Akalın, kızı Hira ve hayat arkadaşı Okan Kurt ile eğlenceli hallerini takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Okan Kurt ile havuzda aşka geldiği bir karesini yayınlayan Demet Akalın'ı gören takipçileri, her fırsatta dikkat çeken büyük tektaş yüzüğü ünlü şarkıcınnın parmağında aradı.

22.07.2022 09:54 - Son Güncelleme: 22.07.2022 10:01
Demet Akalın ile Okan Kurt’tan bomba kare! Havuzda aşka geldiler sarmaş dolaş görüntüde gözler o detaya kilitlendi

Demet Akalın ile Okan Kurt'tan bomba kare! Havuzda aşka geldiler sarmaş dolaş görüntüde gözler o detaya kilitlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın ile Okan Kurt’tan bomba kare! Havuzda aşka geldiler sarmaş dolaş görüntüde gözler o detaya kilitlendi

2022 yaz tatili başladı, sezonu açan ünlüler arasında şarkıcı Demet Akalın da yerini aldı.

Demet Akalın ile Okan Kurt’tan bomba kare! Havuzda aşka geldiler sarmaş dolaş görüntüde gözler o detaya kilitlendi

Çeşme ve Bodrum arasında mekik dokuyan Demet Akalın'ın Instagram paylaşımlarında son dönemde parmağındaki büyük yüzük detayı dikkatlerden kaçmıyor.

Demet Akalın ile Okan Kurt’tan bomba kare! Havuzda aşka geldiler sarmaş dolaş görüntüde gözler o detaya kilitlendi

Her fırsatta ünlü şarkıcının parmağında gördüğümüz yüzük bir kez daha gündem oldu.

Demet Akalın ile Okan Kurt’tan bomba kare! Havuzda aşka geldiler sarmaş dolaş görüntüde gözler o detaya kilitlendi

Demet Akalın, kızı Hira'nın babası Okan Kurt'un geçtiğimiz yıl paylaştığı bu kareyi kendi sosyal medya hesabından yayınladı.

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