Müge Anlı hamileliğinde hiç yalnız bırakmamıştı... Zahide Yetiş'in oğlu Aras'ı görenler şaştı kaldı: "Hık demiş burnundan düşmüş"
Müge Anlı hamileliğinde hiç yalnız bırakmamıştı... Zahide Yetiş'in oğlu Aras'ı görenler şaştı kaldı, "Hık demiş babasının burnundan düşmüş" yorumları havada uçuştu. 2014 yılında dünyaevine girdiği Cem Arısoy ile mutlu evliliğinden Aras adında bir erkek evlat dünyaya getiren Zahide Yetiş, haziran ayında yakın arkadaşı Müge Anlı'nın kına gecesine ve nikahına katılmıştı. Dostluklarıyla bilinen iki arkadaş, günlük yaşantılarında sık sık görüşüyor. Hatta hamilelik döneminde Müge Anlı arkadaşını hiç yalnız bırakmadı. Sosyal medya paylaşımı ile dikkat çeken Zahide Yetiş'in oğlu Aras'ı kısa sürede günmdem oldu. Kocaman olan Aras bebeğe bakın, adeta babasının kopyası...
22.07.2022 10:42 - Son Güncelleme: 22.07.2022 10:55
ARAS BEBEK KOCAMAN OLDU
Müge Anlı hamileliğinde hiç yalnız bırakmamıştı... Zahide Yetiş'in oğlu Aras'ı görenler şaştı kaldı.