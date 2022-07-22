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Haberler Magazin Müge Anlı hamileliğinde hiç yalnız bırakmamıştı... Zahide Yetiş'in oğlu Aras'ı görenler şaştı kaldı: "Hık demiş burnundan düşmüş"

Müge Anlı hamileliğinde hiç yalnız bırakmamıştı... Zahide Yetiş'in oğlu Aras'ı görenler şaştı kaldı: "Hık demiş burnundan düşmüş"

Müge Anlı hamileliğinde hiç yalnız bırakmamıştı... Zahide Yetiş'in oğlu Aras'ı görenler şaştı kaldı, "Hık demiş babasının burnundan düşmüş" yorumları havada uçuştu. 2014 yılında dünyaevine girdiği Cem Arısoy ile mutlu evliliğinden Aras adında bir erkek evlat dünyaya getiren Zahide Yetiş, haziran ayında yakın arkadaşı Müge Anlı'nın kına gecesine ve nikahına katılmıştı. Dostluklarıyla bilinen iki arkadaş, günlük yaşantılarında sık sık görüşüyor. Hatta hamilelik döneminde Müge Anlı arkadaşını hiç yalnız bırakmadı. Sosyal medya paylaşımı ile dikkat çeken Zahide Yetiş'in oğlu Aras'ı kısa sürede günmdem oldu. Kocaman olan Aras bebeğe bakın, adeta babasının kopyası...

22.07.2022 10:42 - Son Güncelleme: 22.07.2022 10:55
Müge Anlı hamileliğinde hiç yalnız bırakmamıştı... Zahide Yetiş’in oğlu Aras’ı görenler şaştı kaldı: Hık demiş burnundan düşmüş

ARAS BEBEK KOCAMAN OLDU

Müge Anlı hamileliğinde hiç yalnız bırakmamıştı... Zahide Yetiş'in oğlu Aras'ı görenler şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı hamileliğinde hiç yalnız bırakmamıştı... Zahide Yetiş’in oğlu Aras’ı görenler şaştı kaldı: Hık demiş burnundan düşmüş

Zahide Yetiş ile Müge Anlı'nın yıllara dayanan dostluklarını bilmeyenler yok.

Müge Anlı hamileliğinde hiç yalnız bırakmamıştı... Zahide Yetiş’in oğlu Aras’ı görenler şaştı kaldı: Hık demiş burnundan düşmüş

Son olarak Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklayan Müge Anlı'nın nikahına katılan Zahide şu sıralar ailesi ile tatilde.

Müge Anlı hamileliğinde hiç yalnız bırakmamıştı... Zahide Yetiş’in oğlu Aras’ı görenler şaştı kaldı: Hık demiş burnundan düşmüş

Sosyal medyayı aktif kullanan Zahide Yetiş'in Instagram paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

Müge Anlı hamileliğinde hiç yalnız bırakmamıştı... Zahide Yetiş’in oğlu Aras’ı görenler şaştı kaldı: Hık demiş burnundan düşmüş

"HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ"

Ekranların sevilen bir diğer ismi Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy ve oğlu Aras'ı görenler, "Aras bebek babasının kopyası" demeden geçmedi.

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