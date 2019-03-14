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Meghan Markle doğuma 1 ay kala resmen ayrılma kararı aldı!

İngiltere kraliyet ailesinin yeni veliahtını dünyaya getirmek üzere olan Sussex Düşesi Meghan Markle'ın, gelecek ayın ortalarında doğum yapması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Commonwealth Day'deki şapkasıyla dikkatleri üzerine çeken iki elti Kate Middleton ve Meghan Markle, davette eşleriyle oldukça mutlu görünüyordu. Ancak Meghan Markle doğuma bir ay kala resmen ayrılma kararı aldı.

14.03.2019 17:34 - Son Güncelleme: 14.03.2019 18:17
Meghan Markle doğuma 1 ay kala resmen ayrılma kararı aldı!

MEGHAN MARKLE AYRILMA KARARI ALDI!

Meghan Markle geçtiğimiz Mayıs ayında Prens Harry ile dünyaevine girdi. Düğünü çok konuşulan Prens Harry ile Meghan markle'dan kısa bir süre sonra bebek bekledikleri haberi geldi.

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Meghan Markle doğuma 1 ay kala resmen ayrılma kararı aldı!

İngiliz kraliyet ailesine uygun olmadığı düşünülen Meghan Markle ile eltisi Kate Middleton arasında başlayan savaş ise düm dünyanın diline düştü.

Meghan Markle doğuma 1 ay kala resmen ayrılma kararı aldı!

En son geçtiğimiz gün Commonwealth Day'e katılan Meghan Markle, doğuma kadar artık kraliyet ailesi adına resmi etkinliklerde yer almamaya karar verdi. İngiltere kraliyet ailesinin yeni veliahtını dünyaya getirmek üzere olan Sussex Düşesi Meghan Markle doğum iznine çıktı.

Meghan Markle doğuma 1 ay kala resmen ayrılma kararı aldı!

Nisanda doğum yapacağı bilinen, ancak tam olarak tarih verilmeyen Düşes'in önümüzdeki haftalarda bebeğini dünyaya getirmesi bekleniyor.

Meghan Markle doğuma 1 ay kala resmen ayrılma kararı aldı!

Sekiz aylık hamileyken kraliyet ailesi adına pek çok resmi etkinlikte yer alan 37 yaşındaki Markle, büyüyen karnına rağmen yüksek topuklu ayakkabılarla etkinliklere gitmesiyle dikkat çekti.

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