Meghan Markle doğuma 1 ay kala resmen ayrılma kararı aldı!

İngiltere kraliyet ailesinin yeni veliahtını dünyaya getirmek üzere olan Sussex Düşesi Meghan Markle'ın, gelecek ayın ortalarında doğum yapması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Commonwealth Day'deki şapkasıyla dikkatleri üzerine çeken iki elti Kate Middleton ve Meghan Markle, davette eşleriyle oldukça mutlu görünüyordu. Ancak Meghan Markle doğuma bir ay kala resmen ayrılma kararı aldı.

14.03.2019 17:34 - Son Güncelleme: 14.03.2019 18:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





