İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver ve Faruk'u Özcan Deniz'in oyunculuk dışında neler yaptığına çok şaşıracaksınız...

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver, gerek Murat Boz ile yaşadığı aşkla gerekse başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Hayranları tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer alan Aslı Enver'in hiç bilmediğimiz marifetleri ortaya çıktı. Açıkçası Aslı'nın elinden her iş geliyor diyebiliriz. Aslı Enver sette boş zamanlarını bakın nasıl değerlendiriyor? Aslı Enver'in oyunculuk dışında neler yaptığına çok şaşıracaksınız...

14.03.2019 20:34 - Son Güncelleme: 14.03.2019 20:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





