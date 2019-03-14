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İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver ve Faruk'u Özcan Deniz'in oyunculuk dışında neler yaptığına çok şaşıracaksınız...

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver, gerek Murat Boz ile yaşadığı aşkla gerekse başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Hayranları tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer alan Aslı Enver'in hiç bilmediğimiz marifetleri ortaya çıktı. Açıkçası Aslı'nın elinden her iş geliyor diyebiliriz. Aslı Enver sette boş zamanlarını bakın nasıl değerlendiriyor? Aslı Enver'in oyunculuk dışında neler yaptığına çok şaşıracaksınız...

14.03.2019 20:34 - Son Güncelleme: 14.03.2019 20:43
İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver ve Faruk'u Özcan Deniz'in oyunculuk dışında neler yaptığına çok şaşıracaksınız...

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı. Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver ve Faruk'u Özcan Deniz'in oyunculuk dışında neler yaptığına çok şaşıracaksınız...

BARIŞ ARDUÇ

Cankurtaran

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver ve Faruk'u Özcan Deniz'in oyunculuk dışında neler yaptığına çok şaşıracaksınız...

SERDAR ORTAÇ

Popçu Serdar Ortaç Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver ve Faruk'u Özcan Deniz'in oyunculuk dışında neler yaptığına çok şaşıracaksınız...

CEM YILMAZ

Komedyen Cem Yılmaz, milyonların onu tanımadığı yıllarda insanları karikatürleriyle güldürüyordu. Karikatürist Cem Yılmaz, daha sonra müzik ve oyunculuk hayatına adım attı.

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver ve Faruk'u Özcan Deniz'in oyunculuk dışında neler yaptığına çok şaşıracaksınız...

EBRU GÜNDEŞ

Anne-baba ayrılığının ardından zor yıllar yaşayan Ebru Gündeş, hayata konfeksiyon işçisi olarak atıldı.

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