Meğer Youtube kanalında... Yemekteyiz Berkay’ın Selin Ciğerci, Bircan Bali ve Bahar Candan gibi ünlü isimlerle tanışıklığı herkesi şoke etti!

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışmacılar izleyicilerin dikkatini çekiyor. Her hafta farklı yarışmacıların katıldığı programda haftanın finalinde bir isim 15 bin TL'lik ödülü alıyor. Bu hafta yarışmacılar arasında en çok dikkat çeken isim Berkay Demirci oldu. Dijital mecrada Gıybet Mi programı sunan Demirci'nin kanalında bir çok ünlü ismi de ağırladığı ortaya çıktı. Peki; Yemekteyiz Berkay kimdir? Berkay Demirci kaç yaşında, nereli? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Berkay kaç puan aldı, menüsü ne? İşte İnstagram hesabı...