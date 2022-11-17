Meğer yıllardır dibindeymiş! Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Hikayesi gerçek' dediği Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın babası ortaya çıktı!

Kitaplarında genellikle gerçek hayat hikayelerini konu edinene yazar Gülseren Budayıcıoğlu, Camdaki Kız romanı ile ilgili "Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu." demişti.