5 aylık evliliği son bulan Hadise kıvırdı ortalık karıştı! İlk yorum Seda Sayan’dan geldi! Mehmet Dinçerler’den hamle gecikmedi
İş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de 5 aylık evliliklerini sonlandıran şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Bir konserinden paylaşım yapan Hadise, sahnede dans ettiği anları yayınladı. Hadise'nin sosyal medyaya damga vuran dansına ilk yorum Seda Sayan'dan gelirken eski eş Mehmet Dinçerler'den hamle gecikmedi. İşte Hadise ile Mehmet Dinçerler'in peş peşe yaptıkları ortalığı karıştıran o paylaşımlar...
03.11.2022 21:42 - Son Güncelleme: 03.11.2022 22:06
Oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdıktan sonra sürpriz bir şekilde iş insanı Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açan Hadise, evlilik teklifi aldığı sevgilisiyle 15 Mart'ta nişanlandı.
Nişan fotoğraflarını bir konserinde sevenleriyle paylaşan Hadise, düğününe dair herhangi bir kare yayınlamadı.