Serenay Sarıkaya yırtmaçlı süper minisiyle paylaştı! Kıyafeti ayrı pozları ayrı konuşuldu! Sosyal medya ikiye bölündü “Çıplaklık moda oldu”
Başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Şahmeran dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, katıldığı bir etkinlikten paylaşımda bulundu. Yırtmaçlı süper mini eteği ve dekolteli göbek açık gömleğiyle kamera karşısına geçen Sarıkaya'nın hem pozları hem de tarzı çok konuşuldu. Sosyal medyayı ikiye bölen pozlar, kısa sürede gündem olurken bir Instagram kullanıcısı "Çıplaklık moda oldu" ifadelerini kullandı. İşte Serenay Sarıkaya'nın o pozları...
03.11.2022 22:20 - Son Güncelleme: 03.11.2022 22:20
Serenay Sarıkaya, çekimleri Adana'da gerçekleşen Şahmeram dizisi ile yakında bir dijital platformda izleyici karşısına çıkacak.