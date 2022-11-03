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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya yırtmaçlı süper minisiyle paylaştı! Kıyafeti ayrı pozları ayrı konuşuldu! Sosyal medya ikiye bölündü “Çıplaklık moda oldu”

Serenay Sarıkaya yırtmaçlı süper minisiyle paylaştı! Kıyafeti ayrı pozları ayrı konuşuldu! Sosyal medya ikiye bölündü “Çıplaklık moda oldu”

Başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Şahmeran dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, katıldığı bir etkinlikten paylaşımda bulundu. Yırtmaçlı süper mini eteği ve dekolteli göbek açık gömleğiyle kamera karşısına geçen Sarıkaya'nın hem pozları hem de tarzı çok konuşuldu. Sosyal medyayı ikiye bölen pozlar, kısa sürede gündem olurken bir Instagram kullanıcısı "Çıplaklık moda oldu" ifadelerini kullandı. İşte Serenay Sarıkaya'nın o pozları...

03.11.2022 22:20 - Son Güncelleme: 03.11.2022 22:20
Serenay Sarıkaya yırtmaçlı süper minisiyle paylaştı! Kıyafeti ayrı pozları ayrı konuşuldu! Sosyal medya ikiye bölündü “Çıplaklık moda oldu”

Serenay Sarıkaya, çekimleri Adana'da gerçekleşen Şahmeram dizisi ile yakında bir dijital platformda izleyici karşısına çıkacak.

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Serenay Sarıkaya yırtmaçlı süper minisiyle paylaştı! Kıyafeti ayrı pozları ayrı konuşuldu! Sosyal medya ikiye bölündü “Çıplaklık moda oldu”

Söz konusu platformun gecesine katılan Sarıkaya, sosyal medya hesabında etkinlikten paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi.

Serenay Sarıkaya yırtmaçlı süper minisiyle paylaştı! Kıyafeti ayrı pozları ayrı konuşuldu! Sosyal medya ikiye bölündü “Çıplaklık moda oldu”

Yırtmaçlı süper mini eteği ve dekolteli göbek açık gömleğiyle kamera karşısına geçen Sarıkaya'nın hem pozları hem de tarzı çok konuşuldu.

Serenay Sarıkaya yırtmaçlı süper minisiyle paylaştı! Kıyafeti ayrı pozları ayrı konuşuldu! Sosyal medya ikiye bölündü “Çıplaklık moda oldu”

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan pozlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Serenay Sarıkaya yırtmaçlı süper minisiyle paylaştı! Kıyafeti ayrı pozları ayrı konuşuldu! Sosyal medya ikiye bölündü “Çıplaklık moda oldu”

Sosyal medyayı ikiye bölen pozlar, Instagram'da hızla yayılırken binlerce yorum aldı.

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