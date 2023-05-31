Meğer yıllarca onu izlemişiz! Duyanın ağzı açık kaldı! Kaya Akkaya’nın ağabeyi bakın kim çıktı! Kendisinden de ünlüymüş...

Yalancı Yarim, Bizim Aile, Yol Arkadaşım, Hatırla Gönül, Uçurum, Gönülçelen gibi birçok önemli yapımda rol alan Kaya Akkaya, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu. 2012 yılında Selen Sürel ile evlenen Akkaya'nın kendisi kadar ağabeyi ve ablası da ünlüymüş. 43 yaşındaki Kaya Akkaya meğer o 2 ünlü ismin kardeşiymiş! Duyanın ağzı açık kaldı. Şimdilerde Tetikçi'nin oğlu dizisinde rol alan Akkaya'nın kardeşlerinin o isimler olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Kaya Akkaya'nın kendisi gibi çok ünlü olan ağabeyi ve ablası kimlermiş...