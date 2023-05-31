Meğer yıllarca onu izlemişiz! Duyanın ağzı açık kaldı! Kaya Akkaya'nın ağabeyi bakın kim çıktı! Kendisinden de ünlüymüş...
Kaya Akkaya, İstanbul'da doğan başarılı bir oyuncu ve Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuk yeteneği ailesinden gelmektedir, çünkü kardeşleri de kendisi gibi oyuncudur. Kaya Akkaya, 2012 yılından beri evlendiği Selen Sürel ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Hem sahne hem de ekranlarda gösterdiği performanslarla dikkat çeken Kaya Akkaya, oyunculuk kariyerinde önemli adımlar atmaktadır.
31.05.2023 09:14 - Son Güncelleme: 31.05.2023 09:14
Yalancı Yarim, Bizim Aile, Yol Arkadaşım, Hatırla Gönül, Uçurum, Gönülçelen gibi birçok önemli yapımda rol alan Kaya Akkaya, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu. 2012 yılında Selen Sürel ile evlenen Akkaya'nın kendisi kadar ağabeyi ve ablası da ünlüymüş. 43 yaşındaki Kaya Akkaya meğer o 2 ünlü ismin kardeşiymiş! Duyanın ağzı açık kaldı. Şimdilerde Tetikçi'nin oğlu dizisinde rol alan Akkaya'nın kardeşlerinin o isimler olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Kaya Akkaya'nın kendisi gibi çok ünlü olan ağabeyi ve ablası kimlermiş...