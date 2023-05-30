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Haberler Magazin 59’luk Hülya Avşar’ın ev haline bakın! “Çık çıkabilirsen evden” deyip yayınladı! Hem tarzı hem de zevkle döşenmiş evi konuşuldu

59’luk Hülya Avşar’ın ev haline bakın! “Çık çıkabilirsen evden” deyip yayınladı! Hem tarzı hem de zevkle döşenmiş evi konuşuldu

Kaya Çilingiroğlu ile yapığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Avşar kızı, televizyon karşısında spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü şarkıcının mini şortlu ev tarzı dikkat çekerken Avşar kızının zevkle döşenmiş evi çok konuşuldu. İşte 59 yaşındaki Hülya Avşar'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
30.05.2023 20:11 - Son Güncelleme: 30.05.2023 20:21
59’luk Hülya Avşar’ın ev haline bakın! “Çık çıkabilirsen evden” deyip yayınladı! Hem tarzı hem de zevkle döşenmiş evi konuşuldu

Attığı her adımla yıllarca adından söz ettiren Hülya Avşar'ın 1983 yılında Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kainat Güzellik Yarışması'na katıldı ve hayatı tümden değişti.

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59’luk Hülya Avşar’ın ev haline bakın! “Çık çıkabilirsen evden” deyip yayınladı! Hem tarzı hem de zevkle döşenmiş evi konuşuldu

1983 yılı, yarışmada birinci seçilen fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınan Hülya Avşar'ın dönüm noktası oldu.

59’luk Hülya Avşar’ın ev haline bakın! “Çık çıkabilirsen evden” deyip yayınladı! Hem tarzı hem de zevkle döşenmiş evi konuşuldu

Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyerine başlayan Avşar kızı, müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller, altı albüm ve bir single ile devam etti.

59’luk Hülya Avşar’ın ev haline bakın! “Çık çıkabilirsen evden” deyip yayınladı! Hem tarzı hem de zevkle döşenmiş evi konuşuldu

1995 yılının son günlerinde yayınladığı Yarası Saklım adlı albümüyle döneme damgasını vurdu.

59’luk Hülya Avşar’ın ev haline bakın! “Çık çıkabilirsen evden” deyip yayınladı! Hem tarzı hem de zevkle döşenmiş evi konuşuldu

Bu Gece Uzun Olacak adlı parçasıyla müzik listelerini alt üst eden Avşar, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

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