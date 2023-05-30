59’luk Hülya Avşar’ın ev haline bakın! “Çık çıkabilirsen evden” deyip yayınladı! Hem tarzı hem de zevkle döşenmiş evi konuşuldu
Kaya Çilingiroğlu ile yapığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Avşar kızı, televizyon karşısında spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü şarkıcının mini şortlu ev tarzı dikkat çekerken Avşar kızının zevkle döşenmiş evi çok konuşuldu. İşte 59 yaşındaki Hülya Avşar'ın o paylaşımı...
30.05.2023 20:11 - Son Güncelleme: 30.05.2023 20:21
Attığı her adımla yıllarca adından söz ettiren Hülya Avşar'ın 1983 yılında Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kainat Güzellik Yarışması'na katıldı ve hayatı tümden değişti.
1983 yılı, yarışmada birinci seçilen fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınan Hülya Avşar'ın dönüm noktası oldu.