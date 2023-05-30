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Kansere yakalanmıştı! Boğaç Aksoy son sağlık durumu hakkında bilgi verdi! Son hali dikkat çekti! Arka Sokaklar’ın Volkan’ıydı...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Volkan karakteriyle adını duyuran oyuncu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalanmıştı. Doktor tavsiyesi üzerine oyunculuğa ara veren Aksoy, hayalini gerçekleştirdi. Her fırsatta doğa aşığı olduğunu dile getiren Aksoy, daha sağlıklı yaşamaya başladığını açıklayarak "Güneşle birlikte uyanıp, meditasyon yapıyorum" oyuncunun son hali de dikkat çekti. İşte Boğaç Aksoy'un son hali...

takvim.com.tr
30.05.2023 18:42 - Son Güncelleme: 30.05.2023 18:42
Kansere yakalanmıştı! Boğaç Aksoy son sağlık durumu hakkında bilgi verdi! Son hali dikkat çekti! Arka Sokaklar’ın Volkan’ıydı...

Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalanmıştı. Boğaç Aksoy, doktorunun tavsiyesi üzerine mesleğine ara vermişti.

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Kansere yakalanmıştı! Boğaç Aksoy son sağlık durumu hakkında bilgi verdi! Son hali dikkat çekti! Arka Sokaklar’ın Volkan’ıydı...

Zor günleri geride bırakan oyuncu, hayalini gerçekleştirdi. Her fırsatta doğa aşığı olduğunu dile getiren Aksoy, tatil tercihini karavandan yana yaptı.

Kansere yakalanmıştı! Boğaç Aksoy son sağlık durumu hakkında bilgi verdi! Son hali dikkat çekti! Arka Sokaklar’ın Volkan’ıydı...

Çareyi karavan satın almakta bulan oyuncu, "Uzun zamandır karavanla gezme hayalim vardı. Uzun vadede yurt dışı planım da var fakat ilk hedefim kendi kıyı şeridimizi dolaşmak" ifadelerini kullandı.

Kansere yakalanmıştı! Boğaç Aksoy son sağlık durumu hakkında bilgi verdi! Son hali dikkat çekti! Arka Sokaklar’ın Volkan’ıydı...

Tedavi süreci sonrası tamamen iyileşen Boğaç Aksoy, karavan hayatıyla birlikte daha sağlıklı yaşamaya başladığını da açıkladı.

Kansere yakalanmıştı! Boğaç Aksoy son sağlık durumu hakkında bilgi verdi! Son hali dikkat çekti! Arka Sokaklar’ın Volkan’ıydı...

Aksoy, "Güneşle birlikte uyanıp, meditasyon yapıyorum. Ormanda yürüyüşe çıkıyorum, doğal besleniyorum. Kısacası doğada huzur buluyorum" dedi.

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