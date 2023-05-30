Kansere yakalanmıştı! Boğaç Aksoy son sağlık durumu hakkında bilgi verdi! Son hali dikkat çekti! Arka Sokaklar’ın Volkan’ıydı...
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Volkan karakteriyle adını duyuran oyuncu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalanmıştı. Doktor tavsiyesi üzerine oyunculuğa ara veren Aksoy, hayalini gerçekleştirdi. Her fırsatta doğa aşığı olduğunu dile getiren Aksoy, daha sağlıklı yaşamaya başladığını açıklayarak "Güneşle birlikte uyanıp, meditasyon yapıyorum" oyuncunun son hali de dikkat çekti. İşte Boğaç Aksoy'un son hali...
30.05.2023 18:42 - Son Güncelleme: 30.05.2023 18:42
Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalanmıştı. Boğaç Aksoy, doktorunun tavsiyesi üzerine mesleğine ara vermişti.
Tedavi süreci sonrası tamamen iyileşen Boğaç Aksoy, karavan hayatıyla birlikte daha sağlıklı yaşamaya başladığını da açıkladı.