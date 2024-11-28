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Meğer Sezen Aksu intihardan döndürmüş! Magazin dünyası şokta: Zeynep Casalini itiraf etti

Türk müziğinin güçlü sesi Zeynep Casalini, objektiflere yansıdı. Casalini, yaptığı itirafla herkesi derinden etkiledi. Yaşadığı zor bir dönemi anlatan Casalini, sanatçı dostu Sezen Aksu sayesinde hayata tutunduğunu açıkladı. Bu açıklama, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 18:21 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 18:25
Meğer Sezen Aksu intihardan döndürmüş! Magazin dünyası şokta: Zeynep Casalini itiraf etti

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Zeynep Casalini, yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

Meğer Sezen Aksu intihardan döndürmüş! Magazin dünyası şokta: Zeynep Casalini itiraf etti

Ünlü sanatçı, kariyerinin ve hayatının en zor dönemlerinden birinde intiharın eşiğine geldiğini, ancak Sezen Aksu sayesinde yeniden hayata tutunduğunu anlattı.

Meğer Sezen Aksu intihardan döndürmüş! Magazin dünyası şokta: Zeynep Casalini itiraf etti

"BU DÜNYA YETER DEDİM"

SnobMagazin'de yer alan habere göre; "Bodrum'a yerleşti müziği bıraktı" haberlerine şarkıcı, "Hiçbir zaman müziği bırakmadım. Yıllardır bırakmadığımı söylüyorum. Hayatımda müzik olmasa depresyondan ölürüm. Beni ayakta müzik tutuyor. Bırakma niyetim yok, dört elle sarılıyorum.

Sezen Aksu inanılmaz el verdi. 23 Nisan'da çok kötü bir gece geçirdim. 'Ben artık başka diyara taşınayım. Bu dünya yeter' dedim.

Meğer Sezen Aksu intihardan döndürmüş! Magazin dünyası şokta: Zeynep Casalini itiraf etti

"SEZEN AKSU BENİ BATAKLIKTAN ÇIKARDI"

"24 Nisan sabahı Sezen Aksu, 'Sana bir şarkı gönderiyorum, bak bakalım' dedi. Dört ay önce çıkardığım 'Felaket Manzara'ydı. Beni bataklıktan çıkardı. Acayip büyülü insan. Biri zora düşünce hissediyor. Bunlar filmlerde olur deriz ya, aynen oldu" dedi.

Meğer Sezen Aksu intihardan döndürmüş! Magazin dünyası şokta: Zeynep Casalini itiraf etti

"İntiharı bir düşündüm" diyen Casalini, "Çocuklarım, torunum ve arkadaşlarım var yapamazdım ama çok ciddi düşündüm. Deprem, ormanların kesilmesi gibi şeyler nedeniyle. Dünya acayip sahne, biz izliyoruz. Bize iyi etkisi olacak hiçbir şey olmuyor. Ben buna katlanamıyorum. Özellikle doğa katliamı etimden parça koparıyor. Bu arada hayatta hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

Meğer Sezen Aksu intihardan döndürmüş! Magazin dünyası şokta: Zeynep Casalini itiraf etti

Sezen Aksu'nun sahneleri bırakmasına şarkıcı, "Sezen o kadar çok yaptı ki! Dinlenmek istiyorsa sonsuz hakkı ve bildiği vardır" dedi.

Meğer Sezen Aksu intihardan döndürmüş! Magazin dünyası şokta: Zeynep Casalini itiraf etti

ZEYNEP CASALİNİ

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