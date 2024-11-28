Meğer Sezen Aksu intihardan döndürmüş! Magazin dünyası şokta: Zeynep Casalini itiraf etti

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Zeynep Casalini, yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

Ünlü sanatçı, kariyerinin ve hayatının en zor dönemlerinden birinde intiharın eşiğine geldiğini, ancak Sezen Aksu sayesinde yeniden hayata tutunduğunu anlattı.

"BU DÜNYA YETER DEDİM" SnobMagazin'de yer alan habere göre; "Bodrum'a yerleşti müziği bıraktı" haberlerine şarkıcı, "Hiçbir zaman müziği bırakmadım. Yıllardır bırakmadığımı söylüyorum. Hayatımda müzik olmasa depresyondan ölürüm. Beni ayakta müzik tutuyor. Bırakma niyetim yok, dört elle sarılıyorum. Sezen Aksu inanılmaz el verdi. 23 Nisan'da çok kötü bir gece geçirdim. 'Ben artık başka diyara taşınayım. Bu dünya yeter' dedim.

"SEZEN AKSU BENİ BATAKLIKTAN ÇIKARDI" "24 Nisan sabahı Sezen Aksu, 'Sana bir şarkı gönderiyorum, bak bakalım' dedi. Dört ay önce çıkardığım 'Felaket Manzara'ydı. Beni bataklıktan çıkardı. Acayip büyülü insan. Biri zora düşünce hissediyor. Bunlar filmlerde olur deriz ya, aynen oldu" dedi.